દિલ્હી-NCRમાં આખી રાત વરસાદ, નોઈડામાં શાળાઓ 2 દિવસ માટે બંધ

નવી દિલ્હી: અત્યાર સુધી, રાજધાનીવાસીઓને ધુમ્મસનો સામનો કરી રહ્યા હતા. પરંતુ બુધવારે, વરસાદ એટલો જોરદાર પડ્યો કે તે આખી રાત ચાલુ રહ્યો. દિલ્હી-એન.સી.આર.ના ઘણા વિસ્તારોમાં આખી રાત ભારે વરસાદ ચાલુ રહ્યો. આજે પણ હવામાન આવું જ રહેવાની શક્યતા છે. નોઇડામાં, નર્સરીથી ધોરણ 8 સુધીની શાળાઓ 2 દિવસ માટે બંધ કરવામાં આવી છે. વરસાદને કારણે મોડી રાત્રે રસ્તાઓ પર વાહનોની ગતિ ધીમી પડી ગઈ હતી. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાને કારણે આગામી બે દિવસમાં દિલ્હીમાં ઠંડી વધી શકે છે. પાલમમાં મધ્ય રાત્રિથી સવારે 5.30 વાગ્યા સુધી લગભગ 9 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, પુસામાં લગભગ 8 મી.મી. અને મયુર વિહારમાં 5 મી.મી. વરસાદ પડ્યો હતો. વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે દિલ્હીમાં રાત્રિ અને સવારના તાપમાનમાં વધારો થયો છે. આજે, ૧૬ જાન્યુઆરી, સવારે ૫.૩૦ વાગ્યે તાપમાન ૧૧.૨ ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું. જો કે, દિવસનું તાપમાન નીચું રહેવાની શક્યતા છે. આનો અર્થ એ થયો કે દિવસ દરમિયાન ઠંડી વધવાની શક્યતા છે.

Watch: Visual of India Gate after rain in Delhi, showcasing the weather pic.twitter.com/hCz2mKdiER

— IANS (@ians_india) January 16, 2025