ઇઝરાયલમાં નેતાન્યાહુએ PM મોદીનું કર્યું ભવ્ય સ્વાગત

યેરુસલેમઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઇઝરાયલના પ્રવાસે છે. પીએમ મોદીનું ઇઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતાન્યાહુએ પોતે એરપોર્ટ પર આવકારી ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. ઓક્ટોબર, 2023માં હમાસ અને ઇઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી પીએમ મોદીની આ પ્રથમ ઇઝરાયલ યાત્રા છે. તે પહેલાં તેઓ 2017માં ઇઝરાયલ ગયા હતા. એક ઇઝરાયલી અખબારના પ્રથમ પાના પર ઇઝરાયલી ભાષામાં ‘નમસ્તે મોદી’ લખાયેલું હોવાને લઈને ખાસ ચર્ચા થઈ રહી છે.
બે દિવસના પ્રવાસે PM મોદી
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસના ઇઝરાયલ પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. છેલ્લાં નવ વર્ષમાં આ તેમનો બીજો પ્રવાસ છે. PM મોદી ઇઝરાયલી સંસદ ‘નેસેટ’ (Knesset)માં સંબોધન કરશે. વર્ષ 2014 પછીથી નેતાન્યાહુ અને મોદીના કાર્યકાળ દરમિયાન ભારત અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેના સંબંધોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ફ્રાન્સ પછી ઇઝરાયેલ ભારતને હથિયારો સપ્લાય કરનાર સૌથી મોટો દેશ બની ગયો છે.
2020થી 2024 દરમિયાન ભારતે ઇઝરાયેલ પાસેથી રડાર, મિસાઇલ સિસ્ટમ્સ અને ડ્રોન સહિતનાં હથિયારો પર 20.5 અબજ ડોલર ખર્ચ્યા, જે ઇઝરાયેલના કુલ હથિયાર નિકાસમાં એક તૃતીયાંશથી વધુ હિસ્સો બને છે.
Landed in Israel.
I am extremely honoured to be received by Prime Minister Netanyahu and Mrs. Netanyahu at the airport. I look forward to engaging in bilateral discussions and fruitful outcomes that strengthen the India-Israel friendship.@netanyahu pic.twitter.com/FYGDv0M3Xy
— Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2026
આ સંબંધો આગળ વધતાં રહેવાની સંભાવના છે. બંને દેશોએ ઇઝરાયેલી બનાવટનાં હથિયારો, જેમાં એર લોરા (Air Lora) એર-ટુ-સર્ફેસ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ્સ પણ સામેલ છે, ખરીદવા માટે 8.6 અબજ ડોલરનો કરાર કર્યો છે. તેઓ વાયુરક્ષા પ્રણાલીઓ, સાયબર સુરક્ષા અને અન્ય મુદ્દાઓ પર પણ સહકાર આપશે.
ગાઝામાં થયેલા જનસંહાર દરમિયાન ભારત ઇઝરાયેલને હથિયારો સપ્લાય કરનાર વિશ્વસનીય દેશ તરીકે ઊભર્યું હતું. ભારતે મિસાઇલ્સ, વિસ્ફોટકો અને ડ્રોન મોકલ્યા હતા. જ્યારે અન્ય ઘણા દેશોએ સંડોવણીના આક્ષેપોથી બચવા માટે આવી નિકાસો બંધ કરી દીધી હતી.
નેતાન્યાહુ અને મોદીએ માનવાધિકારોના ઉલ્લંઘન અને ભેદભાવપૂર્ણ નીતિઓ અંગેના આંતરરાષ્ટ્રીય આક્ષેપોને પણ નકારી કાઢ્યા છે.