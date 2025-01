ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપર લગ્નના બંધનથી બંધાયા

ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર અને ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા નીરજ ચોપરા લગ્નના બંધનથી બંધાઈ ગયા છે. નીરજ ચોપરાએ રવિવારે સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નની કેટલીક તસવીરો શેર કરીને ચાહકો સાથે આ ખુશખબર શેર કર્યા છે. તેણે પોતાની પત્નીનું નામ પણ કહ્યું. નીરજની પત્નીનું નામ હિમાની છે.

जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ की। 🙏

Grateful for every blessing that brought us to this moment together. Bound by love, happily ever after.

नीरज ♥️ हिमानी pic.twitter.com/OU9RM5w2o8

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) January 19, 2025