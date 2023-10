પેલેસ્ટાઇનને ટેકાનો પ્રસ્તાવ પાસ કઈ રીતે? : કોંગ્રેસ તપાસ કરશે

નવી દિલ્હીઃ ઇઝરાયેલ-હમાસની વચ્ચે જારી યુદ્ધ કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી (CWC)ના એ પ્રસ્તાવ પર ઘમસાણ મચ્યું છે. જેમાં પાર્ટીએ પેલેસ્ટાઇને ટેકો આપ્યો હતો. આ પ્રસ્તાવમાં હમાસ અથવા આતંકવાદનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. કોંગ્રેસે હવે આ પ્રસ્તાવની તપાસ શરૂ કરી છે અને માલૂમ કરી રહી છે કે આ પ્રસ્તાવ કઈ રીતે પસાર થયો? કોંગ્રેસની ચોતરફ ટીકા થઈ રહી છે અને હવે ભૂલ સુધારની દિશામાં પાર્ટી કામ કરી રહી છે.

કોંગ્રેસે નવ ઓક્ટોબરે દિલ્હીમાં પાર્ટીની વર્કિંગ કમિટી (CWC)ની બેઠકમાં ઈઝરાયલ પર હમાસના હુમલામાં પેલેસ્ટાઈનને સમર્થન આપ્યું હતું. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેડાએ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ સ્પષ્ટ રીતે નિર્દોષ ઇઝરાયેલી નાગરિકો પર હમાસના હુમલાની નિંદા કરે છે. ઇઝરાયેલ પર હમાસના હુમલા પછી કોંગ્રેસ વર્ક્ગ કમિટીએક પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો હતો. આ પ્રસ્તાવમાં પેલેસ્ટાઇન નાગરિકોની ગરિમા અને સન્માનને ટેકો આપવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસ્તાવમાં બંને પક્ષોથી લડાઈ પર પૂર્ણ વિરામ મૂકવા આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે એમાં ક્યાંય હમાસનું નામ નહોતું.

Congress at it again!

Supporting terror organisations and terrorism while innocent civilians lose their lives to bullets. With this stand, the leading party of I.N.D.I alliance has exposed itself to the nation. How will the party protect its nation and citizens when it is…

