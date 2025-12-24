National Consumer Day: ગ્રાહક અધિકાર ફરિયાદ કેવી રીતે અને ક્યાં નોંધાવવી?

ભારતમાં ગ્રાહકોને છ અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. આ અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે, 24 ડિસેમ્બર, 1986 ના રોજ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો ઘડવામાં આવ્યો હતો. આનો સીધો અર્થ એ છે કે જો તમે માલ અથવા સેવાઓ ખરીદો છો, તો તમે ફક્ત ચૂકવણી કરતા ગ્રાહક નથી, પરંતુ અધિકારો ધરાવતા ગ્રાહક છો. ભારતીય ગ્રાહકોના છ મુખ્ય અધિકારો અને ગ્રાહક અધિકાર ફરિયાદ કેવી રીતે અને ક્યાં નોંધાવવી તે વિશે જાણો.
ભારતમાં દર વર્ષે 24 ડિસેમ્બરે રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક દિવસ (National Conusmer Day) ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ એટલા માટે ઉજવવામાં આવે છે કારણ કે 24 ડિસેમ્બર, 1986 ના રોજ, ભારતમાં ગ્રાહક અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટેનો પ્રથમ મુખ્ય કાયદો, ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો ઘડવામાં આવ્યો હતો. આનો સીધો અર્થ એ છે કે જો તમે માલ કે સેવાઓ ખરીદો છો, તો તમે ફક્ત ચૂકવણી કરતા ગ્રાહક નથી, પરંતુ અધિકારો ધરાવતા ગ્રાહક છો. આજે પણ, ઘણા લોકો તેમના અધિકારોથી અજાણ છે, અથવા તેઓ જાગૃત હોવા છતાં, ફરિયાદ નોંધાવવામાં અચકાય છે.
1- સલામતીનો અધિકાર
સલામતીનો અધિકાર એ તમારો પહેલો અને સૌથી મૂળભૂત અધિકાર છે. આનો અર્થ એ છે કે તમને એવી વસ્તુઓ અથવા સેવાઓ પૂરી પાડવી જોઈએ જે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને જીવન માટે સલામત હોય. ઉદાહરણ તરીકે, નકલી દવાઓ, સમાપ્ત થયેલ ખોરાક, હલકી ગુણવત્તાવાળા ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન જે સહેજ પણ ખામી પર આગ પકડી શકે છે, ખામીયુક્ત ગેસ સિલિન્ડર, પરીક્ષણ ન કરાયેલ સૌંદર્ય પ્રસાધનો, વગેરે, બધું સલામતીના અધિકાર હેઠળ આવે છે. જો કોઈ કંપની અથવા દુકાનદાર તમારા જીવન અથવા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે તેવી વસ્તુઓ વેચી રહ્યો હોય, તો તમે ફરિયાદ કરી શકો છો.
સામાન ખરીદતી વખતે, હંમેશા MRP, ઉત્પાદન તારીખ, સમાપ્તિ તારીખ, ISI અથવા FSSAI જેવા ચિહ્નો તપાસો. જો કોઈ ઉત્પાદન ગંભીર બીમારી, આગ અથવા ઈજાનું કારણ બને છે, તો તમે વળતરની માંગ પણ કરી શકો છો.
2- માહિતીનો અધિકાર
કાયદા દ્વારા, તમે કોઈપણ ઉત્પાદન અથવા સેવા વિશે આવશ્યક માહિતીની વિનંતી કરી શકો છો, અને કંપનીએ તે સ્પષ્ટ રીતે પૂરી પાડવી આવશ્યક છે. આમાં ઉત્પાદનની ગુણવત્તા, કિંમત અને બધા કર, વજન અને જથ્થો, ઘટકો (ખાસ કરીને ખોરાક અને દવાઓ માટે), વોરંટી/ગેરંટી શરતો, આડઅસરો, સાવચેતીઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જો કોઈ કંપની અથવા વિક્રેતા આ માહિતી છુપાવે છે અથવા ખોટી કે ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતી પ્રદાન કરે છે, તો તેઓ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે. આ અધિકારનું રક્ષણ કરવા માટે, ખરીદી કરતી વખતે બિલ માંગવું અને ટેગ્સ અને લેબલ કાળજીપૂર્વક વાંચવું આવશ્યક છે. જો તમને જાહેરાતમાં જે બતાવવામાં આવ્યું છે તેનાથી કંઈક અલગ મળે છે, તો તમે ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
3- પસંદગીનો અધિકાર
તમને તમારી પસંદગીનો માલ અથવા સેવાઓ પસંદ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. કોઈ પણ દુકાનદાર કે સેવા પ્રદાતા તમને પેકેજ્ડ કોમ્બો, અનિચ્છનીય વસ્તુ અથવા એક જ બ્રાન્ડ ખરીદવા માટે દબાણ કરી શકે નહીં. જો દુકાનદાર કહે કે તમારે ફક્ત એક જ બ્રાન્ડ ખરીદવી જોઈએ નહીં તો તમને બિલ મળશે નહીં, તો આ ખોટું છે.
જો મોબાઇલ કંપની તમને એવી સેવા આપે છે જે તમે માંગી ન હતી, જેમ કે અનિચ્છનીય મૂલ્યવર્ધિત સેવા, તો તમારે બિલિંગ અથવા સેવાનો સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કરવો જોઈએ. જો તમારા પર દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અથવા તમારી સંમતિ વિના સેવા સક્રિય કરવામાં આવી છે, તો તમે કંપનીની ગ્રાહક સેવા અને પછીથી ગ્રાહક ફોરમમાં ફરિયાદ કરી શકો છો.
4 -સાંભળવાનો અધિકાર
જો તમારી સાથે અન્યાય થયો હોય, તો તમને તમારા મંતવ્યો વ્યક્ત કરવાનો અને તેને સાંભળવામાં આવે તેવો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. આનો અર્થ એ છે કે કંપની, સેવા પ્રદાતા કે સરકારી એજન્સી પાસે ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. તમારી ફરિયાદને અવગણી શકાય નહીં. તમે કંપનીની ગ્રાહક સેવા, હેલ્પલાઇન, ઇમેઇલ અથવા સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર તમારી ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. જો તમારી વાત સાંભળવામાં ન આવે અથવા તમારી અવગણના કરવામાં આવી રહી હોય, તો તેને રેકોર્ડ પર રાખો અને ગ્રાહક ફોરમમાં જાઓ.
5- નિવારણ મેળવવાનો અધિકાર
માત્ર સાંભળવાથી મામલો સમાપ્ત થતો નથી. તમને તમારી સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવાનો અને યોગ્ય વળતર મેળવવાનો પણ અધિકાર છે. આ વળતર ઘણા સ્વરૂપોમાં આવી શકે છે, જેમાં રિફંડ, રિપ્લેસમેન્ટ પ્રોડક્ટ, મફત સમારકામ અને માનસિક વેદના, શારીરિક નુકસાન અથવા નાણાકીય નુકસાન માટે વધારાનું વળતરનો સમાવેશ થાય છે. જો કંપની અથવા દુકાનદાર સીધા મુદ્દાને ઉકેલવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તમે ગ્રાહક ફોરમમાં કેસ દાખલ કરી શકો છો. ત્યાં, તમે ન્યાયિક નિવારણ માંગી શકો છો.
6 -ગ્રાહક શિક્ષણનો અધિકાર
તમને તમારા અધિકારો વિશે માહિતગાર થવાનો અધિકાર છે જેથી તમે માહિતગાર રહી શકો. સરકાર, સંસ્થાઓ અને મીડિયાની જવાબદારી છે કે તેઓ જાગૃતિ અભિયાન ચલાવે. શાળાઓ અને કોલેજોમાં પણ ગ્રાહક શિક્ષણ શીખવવામાં આવે છે. જવાબદાર નાગરિક તરીકે, આપણે લેખો, સેમિનાર, સરકારી જાહેરાતો, વેબસાઇટ્સ અને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી માહિતી એકત્રિત કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. તમારા પરિવાર, પડોશીઓ અને મિત્રોને ગ્રાહક અધિકારો વિશે માહિતગાર કરો.
ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી?
જો તમારી સાથે અન્યાય થયો હોય, જેમ કે હલકી ગુણવત્તાવાળી પ્રોડક્ટ પ્રાપ્ત કરવી, વધુ પડતું ચાર્જિંગ કરવું, કપટી ઑફર્સ, નકલી માલ, ખોટું બિલિંગ અથવા નબળી સેવા, તો તમે નીચેના પગલાંઓ સાથે આગળ વધી શકો છો:
1- પહેલા, કંપની અથવા રિટેલર સાથે વાત કરો. નાની સમસ્યાઓ ઘણીવાર અહીં ઉકેલાય છે. પ્રોડક્ટ ખરીદતી વખતે તમને મળેલ બિલ રાખો. સમસ્યા સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો, શું ખોટું થયું, તમે તે ક્યારે ખરીદ્યું અને તમને કેટલું નુકસાન થયું. બધું રેકોર્ડમાં રાખવા માટે લેખિત ફરિયાદ અથવા ઇમેઇલ મોકલો.
2- ગ્રાહક સંભાળ અથવા ઑનલાઇન ફરિયાદ દાખલ કરો. મોટાભાગની કંપનીઓ પાસે ગ્રાહક સંભાળ નંબર, ઇમેઇલ આઈડી, વોટ્સએપ/ચેટ સપોર્ટ અને સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ હોય છે. સ્ક્રીનશોટ અને ફોટા જોડીને આ સરનામાં પર તમારી ફરિયાદ મોકલો.
3- રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન દ્વારા પણ મદદ ઉપલબ્ધ છે. સરકારે ગ્રાહકો માટે રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન (NCH) શરૂ કરી છે. તમે અહીં ઘણી રીતે ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. આ હેલ્પલાઇન તમારી ફરિયાદ કંપનીને ફોરવર્ડ કરે છે અને સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં મદદ કરે છે.
4 – ઇ-ફાઇલિંગ પણ ઉપલબ્ધ છે. આજકાલ, દરેક બાબત માટે કોર્ટમાં જવાની જરૂર નથી. તમે તમારા ઘરે આરામથી ગ્રાહક કેસ ઓનલાઈન દાખલ કરી શકો છો. આ સમય અને મહેનત બંને બચાવે છે.
5- ગ્રાહકોને મદદ કરવા માટે ગ્રાહક ફોરમ અથવા કમિશન પણ ઉપલબ્ધ છે. નાના વિવાદો માટે, જિલ્લા ગ્રાહક ફોરમનો સંપર્ક કરી શકાય છે. મોટા વિવાદો માટે અથવા જિલ્લા ફોરમ સાથેના મતભેદો માટે, રાજ્ય ગ્રાહક ફોરમ છે. તેવી જ રીતે, રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક ફોરમ છે, જ્યાં કોઈપણ ગ્રાહક રાજ્ય કમિશનના નિર્ણય સાથે અસંમત હોય તો સંપર્ક કરી શકે છે.
તમે કોઈપણ ગ્રાહક કોર્ટમાં જાતે પણ કેસ દાખલ કરી શકો છો. વકીલ રાખવો ફરજિયાત નથી, પરંતુ કેસની જટિલતાને આધારે, તે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. બધા પુરાવા – બિલ, રસીદો, ફોટા, ચેટ્સ, ઇમેઇલ અને રેકોર્ડિંગ્સ – રાખો અને તેને કેસ સાથે સબમિટ કરો. ફોરમ અથવા કમિશન તમારા પક્ષ અને કંપની બંને પક્ષને સાંભળે છે અને નિર્ણય લે છે.