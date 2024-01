મમતા બેનર્જીની કારને અકસ્માત નડતા મુખ્યમંત્રી થયા ઘાયલ

મમતા બેનર્જીની કાર અન્ય વાહનને ટક્કર ન મારે તે માટે અચાનક જ રોકી દેવામાં આવી હતી. જેના કારણે આ અકસ્માત થયો હતો. ન્યૂઝ એજન્સી ANI અનુસાર, આ અકસ્માત બર્ધમાનથી કોલકાતા પરત ફરતી વખતે થયો હતો. બેનર્જીના કાફલાની સામે અચાનક બીજી કાર આવી અને તેમની કારે તરત બ્રેક લગાવી. ખરાબ હવામાનને કારણે તે હેલિકોપ્ટરથી મુસાફરી કરી રહી ન હતી.

Bengal CM Mamata Banerjee suffers injury after her car halts suddenly to avoid collision with vehicle: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2024