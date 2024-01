રાંચીમાં હેમંત સોરેનની ED દ્વારા પૂછપરછ, ધરપકડની તલવાર લટકી

ઝારખંડમાં ચાલી રહેલા રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે આજે એટલે કે બુધવારે EDની ટીમ સીએમ હેમંત સોરેનની પૂછપરછ કરી રહી છે. આ દરમિયાન ઝારખંડના ડીજીપી અજય કુમાર મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા છે. હેમંત સોરેનની ધરપકડની શક્યતાઓ પ્રબળ છે. સમગ્ર મુખ્યમંત્રી આવાસને સુરક્ષા દ્વારા ઘેરી લેવામાં આવ્યું છે. આખા શહેરના દરેક બ્લોકને બેરિકેડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અનેક વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાંથી જેએમએમના કાર્યકરોના આગમનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. શહેરના છેવાડે કાર્યકરોનો મેળાવડો છે.

STORY | ED sleuths reach Soren’s Ranchi residence, to question him in money laundering case READ: https://t.co/LPElKFkN74 (PTI Photo) (n/1) pic.twitter.com/CbmQinLybJ — Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2024

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ટીમ જમીન કૌભાંડ કેસમાં હેમંત સોરેનની બીજી વખત પૂછપરછ કરી રહી છે. શાસક પક્ષના તમામ મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો અને સાંસદો મુખ્યમંત્રી આવાસની બહાર હાજર છે. સીએમ સોરેનની ધરપકડની આશંકાઓ વચ્ચે એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે તેમની પત્ની કલ્પના સોરેન સીએમ બનશે. હેમંત સોરેન ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના નેતા છે અને અત્યાર સુધીમાં EDએ તેમને 10 વખત સમન્સ જારી કર્યા છે. એક પછી એક સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ અત્યાર સુધી સોરેન અને ED માત્ર એક જ વાર સામસામે આવી શક્યા હતા. આજે સોરેન બીજી વખત ED સમક્ષ હાજર થયા હતા.

PHOTO | Jharkhand CM Hemant Soren, who is also the executive president of the ruling Jharkhand Mukti Morcha (JMM), had earlier been questioned in connection with the case on January 20. (PTI Photo) (n/2) pic.twitter.com/QPdl8h664n — Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2024

તાજેતરમાં હેમંત સોરેન ગુમ થયાના અહેવાલો પણ હતા. બાદમાં ખબર પડી કે તે કોઈ અંગત કામ માટે રોડ માર્ગે 1300 કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરીને દિલ્હી ગયો હતો. ગઈકાલે તેઓ રાંચીમાં જોવા મળ્યા હતા જ્યાં તેઓ તેમની સરકારના ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરતા જોવા મળ્યા હતા. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે હેમંત સોરેને 1300 કિલોમીટરની સડક યાત્રા કરી હતી જેથી તે EDના અધિકારીઓને છેતરી શકે જેઓ પહેલાથી જ તેમના ઘર અને એરપોર્ટની સુરક્ષા કરી રહ્યા હતા.

VIDEO | ED officials leave for #Jharkhand CM Hemant Soren’s residence in Ranchi to record his statement in a money laundering case linked to an alleged land scam. pic.twitter.com/aGQCJf8kU5 — Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2024

છેલ્લા બે દિવસની ઘટનાઓ

જ્યારે હેમંત સોરેન તેમના રાંચીના ઘરમાં પણ ન મળ્યા અને સમાચાર આવ્યા કે તેઓ દિલ્હી ગયા છે. EDના અધિકારીઓએ દક્ષિણ દિલ્હીમાં તેના ઘરની તપાસ કરી હતી. સોરેન ત્યાં પણ મળ્યો ન હતો પરંતુ તપાસ અધિકારીઓએ અહીંથી 36 લાખ રૂપિયા અને એક BMW જપ્ત કર્યું હતું. BMWA હરિયાણાની હોવાનું કહેવાય છે. ગઈ કાલે વહેલી સવારે જ્યારે મુખ્યમંત્રી સોરેન રાંચી પહોંચ્યા ત્યારે તેમણે મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરી. આ મીટિંગમાં સોરેનની પત્ની કલ્પના સોરેન જોવા મળી હતી.

VIDEO | ED team arrives at Jharkhand CM Hemant Soren’s residence in Ranchi to record his statement in a money laundering case linked to an alleged land scam. pic.twitter.com/8zzWvGa0fl — Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2024

મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હેમંત સોરેન કાનૂની સલાહ લેવા માટે દિલ્હી ગયા હતા, જ્યાં સોરેનને કહેવામાં આવ્યું છે કે જો તેઓ ED સમક્ષ હાજર થયા છે અને તેમને સમયસર જવાબ પણ મોકલ્યો છે, તો ED આ રીતે તેની સારવાર કરશે.ઘરની તપાસ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. આજે દરેકની નજર ED સાથે મુખ્યમંત્રીની પૂછપરછ કેવી રીતે થાય છે, કેટલા કલાક ચાલે છે અને તેના પર સોરેનની પ્રતિક્રિયા શું છે તેના પર રહેશે.