ખો-ખોના પ્રથમ વિશ્વ કપમાં ભારતની પુરુષ અને મહિલા ટીમ ચેમ્પિયન

નવી દિલ્હી: ભારતની પુરુષ અને મહિલા ટીમે પ્રથમ ખો-ખો વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. રવિવારે નવી દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે બંને કેટેગરીના ફાઇનલ રમાયા હતા. મહિલા ટીમે નેપાળને 78-40ના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. પુરુષ ટીમે પણ નેપાળને હરાવ્યું, પરંતુ માર્જિન 54-36 હતું.

ખો-ખો વર્લ્ડ કપ ૧૩ થી ૧૯ જાન્યુઆરી દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં રમાયો હતો. બંને ભારતીય ટીમો ટુર્નામેન્ટમાં અપરાજિત રહી. જ્યારે નેપાળની બંને ટીમોને ભારત સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ચેમ્પિયન બન્યા બાદ, બંને ભારતીય ટીમોએ ત્રિરંગા સાથે વિજયી રાઉન્ડ કર્યો

ભારત પહેલી 2 ઇનિંગ્સમાં આગળ હતું

પુરુષોની ફાઇનલમાં, નેપાળે ટોસ જીતીને બચાવ પસંદ કર્યો. પ્રથમ ઇનિંગમાં ભારતે 26 પોઈન્ટ બનાવ્યા હતા જ્યારે નેપાળને એક પણ પોઈન્ટ મળ્યો ન હતો. ટીમ ઈન્ડિયા પણ એક વખત નેપાળને ઓલઆઉટ કરવામાં સફળ રહી હતી. ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં 26-0ની લીડ મેળવી હતી. નેપાળે બીજા દાવમાં પીછો કર્યો અને ટીમે 18 પોઈન્ટ મેળવ્યા. હાફ ટાઇમ પછી સ્કોર 26-18 ભારતની તરફેણમાં હતો.

