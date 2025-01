ખો ખો વર્લ્ડ કપ 2025: ભારતીય ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચી

ભારતે ખો ખો વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. નવી દિલ્હીમાં રમાઈ રહેલા પહેલા ખો-ખો વર્લ્ડ કપમાં, ભારતીય મહિલા ટીમે તેમની સેમિફાઇનલ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ટાઇટલ મેચમાં જગ્યા બનાવી. ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચથી સતત જીત નોંધાવી રહેલી ભારતીય ટીમે સેમિફાઇનલમાં પણ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું અને દક્ષિણ આફ્રિકાને 50 પોઈન્ટના માર્જિનથી હરાવીને ચેમ્પિયનશિપ તરફ આગળ વધ્યું.

It was electrifying and had us hooked from start to finish.

Check out everything about the #KhoKhoWorldCup at 🔗https://t.co/fKFdZBc2Hy or download our app 👉 https://t.co/iOl9oDkSpx – Android 📲 iOS 👉 https://t.co/FCMbw9OUHX #TheWorldGoesKho #SemiFinals #KKWC2025 pic.twitter.com/edIqD4MRUW

— Kho Kho World Cup India 2025 (@Kkwcindia) January 18, 2025