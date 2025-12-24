ન તાળીઓ, ન દર્શકો, છતાં રચી દીધો ઈતિહાસ, જાણો જ્યોતિ યારાજીની સિદ્ધી વિશે

જ્યોતિ યારાજીએ સ્ટેડિયમમાં કોઈ પણ પ્રકારની ચિઅર્સ ગતિવિધિઓ વિના 100 મીટર હર્ડલ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. દર્શકો વિના પોડિયમ પર સિદ્ધિ હાંસિલ કરતી જ્યોતિની આંખમાંથી વહેતી આંસુની ધારાનો વીડયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. આ જીત મહિલા ખેલાડીઓની મહેનત, હિંમત અને આત્મવિશ્વાસનું ઉદાહરણ બની છે.
કોઈ દર્શકો નહીં, કોઈ ઉત્સાહ નહીં, કોઈ ચિઅર્સ નહીં અને નહીં તાળીઓનો ગડગડાટ… પણ જુસ્સો એટલો જોરદાર હતો કે ઇતિહાસ લખાઈ ગયો. ભારતીય ખેલાડી જ્યોતિ યારાજીએ દક્ષિણ કોરિયાના ગુમીમાં 2025 એશિયન એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ દરમિયાન એવી ભાવનાત્મક ક્ષણ બનાવી.સુમસામ ટ્રેક પર દોડીને, તેણીએ 100 મીટર હર્ડલ્સમાં ગોલ્ડ જીતીને લાખો ભારતીયોના હૃદયના દિલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. આ જીત માત્ર મેડલ વિશે નહોતી, પરંતુ સખત મહેનત, સંઘર્ષ અને આત્મવિશ્વાસની વાર્તા હતી, જે હવે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે.
સુમસાન સ્ટેડિયમમાં ભારતનો ઐતિહાસિક વિજય
દક્ષિણ કોરિયાના ગુમીમાં 2025 માં યોજાયેલી એશિયન એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું હતું. ટીમ ઈન્ડિયાએ કુલ 24 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં 8 ગોલ્ડ, 10 સિલ્વર અને 6 બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનમાં હર્ડલિંગ એથ્લેટ જ્યોતિ યારાજીનો મુખ્ય ફાળો હતો. તેણીએ 100 મીટર હર્ડલ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, 12.96 સેકન્ડનો સમય કાઢ્યો અને ચેમ્પિયનશિપનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. સ્પર્ધા પછી સ્ટેડિયમમાં કોઈ દર્શકો ન હોવા છતાં, આ જીત કોઈ મોટી ફાઇનલ કરતાં ઓછી મહત્વપૂર્ણ નહોતી.
View this post on Instagram
કોણ છે જ્યોતિ યારાજી?
જ્યોતિ યારાજી આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમની રહેવાસી છે. 28 ઓગસ્ટ, 1999 ના રોજ આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ (વિઝાગ) માં જન્મેલી જ્યોતિ મર્યાદિત સંસાધનો સાથે મોટી થઈ. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેના પિતા સૂર્યનારાયણ ખાનગી સુરક્ષા ગાર્ડ તરીકે કામ કરે છે, જ્યારે તેની માતા કુમારી ઘરકામ કરે છે. જ્યોતિ યારાજી પહેલી વાર 2015 માં આંધ્રપ્રદેશ ઇન્ટર-ડિસ્ટ્રિક્ટ મીટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા પછી ચર્ચામાં આવી હતી. પછીના વર્ષે, તે ઓલિમ્પિયન અને દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ વિજેતા કોચ એન. રમેશ હેઠળ તાલીમ લેવા માટે હૈદરાબાદના SAI સેન્ટરમાં ગઈ.
જ્યોતિ યારાજી, 2025 માં પહેલી વાર 13 સેકન્ડથી ઓછા સમય માટે દોડી હતી. તેણીએ પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ઉપયોગમાં લીધેલી જોખમી સાત-સ્ટ્રાઇડ ટેકનિકથી આઠ-સ્ટ્રાઇડ ટેકનિક તરફ સ્વિચ કર્યું, જેનાથી ઈજાનું જોખમ ઓછું થયું અને લયમાં સુધારો થયો. કોચ જેમ્સ હિલિયરે તેણીને એક ક્લાસ એક્ટ તરીકે વર્ણવતા કહ્યું કે જ્યોતિએ ચોક્કસ ચોકસાઈ સાથે રેસ પ્લાનનો અમલ કર્યો.
જ્યોતિની સફર તેના ગામના ધૂળિયા ટ્રેક પરથી શરૂ થઈ છે અને એશિયાના શિખર પર પહોંચી છે. તેણીએ 2017 માં લોન્ગ જમ્પ છોડી હર્ડલ્સમાં સ્વિચ કર્યું અને 2023 માં તેણીએ પહેલો એશિયન ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. 2024 માં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ, ઓલિમ્પિકમાં નિરાશા અને 2025 માં મજબૂત વાપસીએ તેણીને વધુ મજબૂત બનાવી છે. હવે, તેણીનું લક્ષ્ય 2026 ની વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ માટે ક્વોલિફાય થવાનું છે, જ્યાં તેણીએ 12.73 સેકન્ડના ધોરણને પાર કરવું પડશે.