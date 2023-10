PM મોદીને હસ્તે ભારત-શ્રીલંકાની વચ્ચે નવી નૌકા સેવાનો પ્રારંભ

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન મોદીએ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે એક નવી નૌકા સેવાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. તેમણે ભારતના નાગપત્તિનમથી શ્રીલંકાના કાંકેસનથુરઇ સુશીની નૌકા સેવાના લીલી ઝંડી બતાવવાના આયોજિત કાર્યક્રમમાં વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સંબોધન કર્યું હતું. આ નૌકા સેવા બધી ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને જીવંત બનાવે છે.

તેમણે કહ્યું હતું કનેક્ટિવિટીનો અર્થ માત્ર બે શહેરોને નજીક લાવવાનો નથી. એ અમારા દેશો, અમારા લોકોને અને અમારા દિલોને નજીક લાવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ભારત અને શ્રીલંકા કૂટનીતિ અને આર્થિક સંબંધોમાં એક નવા અધ્યાયનો પ્રારંભ થયો છે. બંને દેશોની વચ્ચે એક નવી નૌકા સેવા શરૂ થવાની સંબંધો મજબૂત કરવાની દિશામાં એક મહત્ત્વનું પગલું છે.

Ferry services between India and Sri Lanka will enhance connectivity, promote trade and reinforce the longstanding bonds between our nations. https://t.co/VH6O0Bc4sa

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે સંસ્કૃતિ, વાણિજ્ય અને સભ્યતાના ઇતિહાસ પર ભાર મૂકતાં તેમણે કહ્યું હતું કે નાગપત્તિનમ તથા નજીકનાં શહેરોને શ્રીલંકા સહિત અનેક દેશોની સાથે સમુદ્રી વેપાર માટે ઓળખવામાં આવે છે. તેમણે મહાન કવિ સુબ્રમણ્યમ ભારતીના ગીત સિંધુ નધિયિન મિસાઇનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ભારત અને શ્રીલંકાને જોડતા એક પૂલનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

Flagged off the ferry services between Nagapattinam and Kankesanthurai in Sri Lanka today morning.

Thank PM @narendramodi and President @RW_UNP for their inspiring addresses.

Appreciate my colleague @sarbanandsonwal ji and Minister Nimal de Silva of SL and the Tamil Nadu… pic.twitter.com/zyNxvaQLdp

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 14, 2023