ઇન્ડિગોની મનમાની નહીં ચાલે ! સરકારે આ બે નવી એરલાઇન્સને આપી મંજૂરી

જ્યારે દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન, ઇન્ડિગોનું સંચાલન ખોરવાઈ ગયું, ત્યારે હજારો મુસાફરોને એરપોર્ટ પર કલાકો સુધી રાહ જોવાની ફરજ પડી, અને ઘણા લોકો તેમના ગંતવ્ય સ્થાનો સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. આ કટોકટીએ કઠોર વાસ્તવિકતાનો પર્દાફાશ કર્યો: ભારતીય ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર પર મુઠ્ઠીભર ખેલાડીઓનું વર્ચસ્વ છે. પરંતુ હવે, કેટલાક સારા સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકારે આ એકાધિકાર તોડવા અને મુસાફરોને વધુ સારા વિકલ્પો પૂરા પાડવા તરફ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. સરકારે બે નવી એરલાઇન્સ, અલ હિંદ એર અને ફ્લાય એક્સપ્રેસને નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) જારી કર્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે ભવિષ્યમાં, તમારે એર ટિકિટ બુકિંગ માટે ફક્ત એક કે બે કંપનીઓ પર આધાર રાખવો પડશે નહીં.
ભારતીય આકાશમાં હાલમાં બે મુખ્ય જૂથોનું પ્રભુત્વ છે: ઇન્ડિગો અને ટાટા ગ્રુપ (એર ઇન્ડિયા). આંકડા દર્શાવે છે કે લગભગ 90% સ્થાનિક મુસાફરો આ બે જૂથોની સેવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં, જ્યારે એક એરલાઇન સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે, ત્યારે સમગ્ર સિસ્ટમ હચમચી જાય છે, અને સામાન્ય માણસ તેના પરિણામો ભોગવે છે.
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ આ જોખમ ઘટાડવા માટે પગલાં લીધા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર બજારમાં સ્વસ્થ સ્પર્ધાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નવી એરલાઇન્સને પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે. ગયા અઠવાડિયામાં, મંત્રાલયે ત્રણ નવી કંપનીઓની ટીમો સાથે મુલાકાત કરી છે. મંત્રીનું આ પગલું સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સરકાર હવે બજારમાં નવા વિકલ્પો બનાવવા માંગે છે જેથી જનતાને મનસ્વી ભાડા અને વિલંબથી રાહત મળે.
આ નવા ખેલાડીઓ કોણ છે જે આકાશમાં ઉડાન ભરવાના છે?
જે બે કંપનીઓને લીલીઝંડી મળી છે તેમની પૃષ્ઠભૂમિ રસપ્રદ છે. અલ હિંદ એર કેરળ સ્થિત અલ હિંદ ગ્રુપનો ભાગ છે, જે પહેલાથી જ મુસાફરી અને પર્યટન ક્ષેત્રમાં એક મોટું નામ છે. ફ્લાય એક્સપ્રેસ હૈદરાબાદ સ્થિત કંપની છે જેને કુરિયર અને કાર્ગો સેવાઓમાં અનુભવ છે. વધુમાં, શંખ એરને પહેલાથી જ NOC મળી ચૂકી છે. શંખ એર ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય શહેરો, જેમ કે લખનૌ, વારાણસી, આગ્રા અને ગોરખપુરને જોડવાની યોજના ધરાવે છે. આનો અર્થ એ થયો કે ભવિષ્યમાં નાના શહેરો (ટાયર 2 અને ટાયર 3) ના મુસાફરો માટે કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો થશે. સ્ટાર એર અને ફ્લાય91 જેવી નાની એરલાઇન્સ સરકારની “ઉડાન” યોજના હેઠળ પહેલેથી જ પોતાની છાપ છોડી રહી છે, અને આ નવા ખેલાડીઓ તેમની હાજરીને વધુ વધારશે.