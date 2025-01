ભારતીય ટીમ ખો ખો વર્લ્ડ કપ 2025 ની ચેમ્પિયન બની

ખો ખો વર્લ્ડ કપ 2025માં ભારતીય મહિલા ટીમે નેપાળને 78-40થી હરાવીને પોતાનો ધ્વજ લહેરાવ્યો છે અને ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ લખાવ્યું છે. શરૂઆતથી જ, ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓએ ઉત્તમ રમતનું પ્રદર્શન કર્યું અને વિરોધી ટીમને સ્તબ્ધ કરી દીધી. પ્રિયંકા ઇંગલના નેતૃત્વમાં ભારતે ચેમ્પિયનશિપ જીતી.

Congratulations to #TeamIndia women for claiming the 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭-𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐊𝐡𝐨 𝐊𝐡𝐨 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 👏 #KhoKhoWorldCup #KKWC2025 #TheWorldGoesKho #Khommunity #KhoKho #KKWCWomen pic.twitter.com/tqlBPbTIdc

ભારતે 6 બેચને બરતરફ કરી

જો આપણે ખો ખો વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલમાં ભારત અને નેપાળ વચ્ચે રમાયેલી મેચ પર નજર કરીએ તો, ભારતીય ખેલાડીઓએ શરૂઆતથી જ રમત પર પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો હતો. શરૂઆતથી જ, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ નેપાળના ડિફેન્ડર્સ સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. નેપાળના કેપ્ટને ટોસ જીતીને પહેલા બચાવ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પરંતુ નેપાળ માટે આ નિર્ણય ખોટો સાબિત થયો. ભારતે પહેલા જ વળાંકમાં નેપાળ સામે 34 પોઈન્ટ બનાવ્યા. આ મેચમાં નેપાળના હુમલાખોરોએ એક પણ ડ્રીમ રન બનાવ્યો ન હતો. તે જ સમયે, ભારતીય ખેલાડીઓએ નેપાળના 6 બેચને આઉટ કરીને હલચલ મચાવી દીધી.

India won & showed the world how it’s done. Definitely a victory for the books! 🎉🇮🇳🔥#TheWorldGoesKho #KhoKhoWorldCup #KKWC2025 pic.twitter.com/3CHEJqjP4D

— Kho Kho World Cup India 2025 (@Kkwcindia) January 19, 2025