ટોરોન્ટોમાં ભારતીય મૂળની મહિલાની હત્યા, શંકાસ્પદ વ્યક્તિની શોધખોળ ચાલુ

ટોરોન્ટો: 30 વર્ષીય ભારતીય મૂળની મહિલાની હત્યા કરવામાં આવી છે. આરોપની પકડવા માટે પોલીસે સમગ્ર કેનેડામાં ધરપકડ વોરંટ જારી કર્યું છે. હત્યાના આરોપી તરીકે પોલીસ જે શંકાસ્પદ વ્યક્તિને શોધી રહી છે તે પીડિતાનો ઓળખીતો હોવાનું કહેવાય છે. સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર આ માહિતી પોલીસ અધિકારીઓએ આપી હતી.
મહિલાની ઓળખ હિમાંશી ખુરાના તરીકે થઈ છે. ટોરોન્ટો પોલીસ હત્યાના આરોપી તરીકે 32 વર્ષીય અબ્દુલ ગફૂરીની શોધ કરી રહી છે, તે પણ ટોરોન્ટોના રહેવાસી છે. ટોરોન્ટોમાં ભારતીય કોન્સ્યુલેટ જનરલ દ્વારા આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી.
X પર એક પોસ્ટમાં, કોન્સ્યુલેટે કહ્યું હતું કે, “ટોરોન્ટોમાં એક યુવાન ભારતીય નાગરિક શ્રીમતી હિમાંશી ખુરાનાની હત્યાથી અમે ખૂબ જ દુઃખી અને આઘાત પામ્યા છીએ. આ ગહન શોકની ઘડીમાં અમે તેમના શોકગ્રસ્ત પરિવાર પ્રત્યે અમારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ.” કોન્સ્યુલેટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અધિકારીઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ બાબત પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે અને કેનેડિયન અધિકારીઓ સાથે નજીકના સંકલનમાં પરિવારને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
ટોરોન્ટો પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, “શુક્રવાર, 19 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, લગભગ 10:41 વાગ્યે, પોલીસે સ્ટ્રેચન એવન્યુ અને વેલિંગ્ટન સ્ટ્રીટ વેસ્ટ વિસ્તારમાં ગુમ થયેલા વ્યક્તિ માટે કોલનો જવાબ આપ્યો.”
બીજા દિવસે સવારે, અધિકારીઓને લગભગ સવારે 6:30 વાગ્યે ગુમ થયેલી મહિલા મૃત અવસ્થામાં એક રહેઠાણની અંદર મળી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મૃત્યુને હત્યા તરીકે ગણવામાં આવી રહી છે. પોલીસે પુષ્ટિ આપી હતી કે પીડિતા અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિ એકબીજાને ઓળખતા હતા.
અબ્દુલ ગફૂરી સામેે ફર્સ્ટ-ડિગ્રી મર્ડર માટે સમગ્ર કેનેડામાં વોરંટ પર વોન્ટેડ છે, આ આરોપ જો કોર્ટમાં સાબિત થાય તો તેને પેરોલ વિના આજીવન કેદની સજા થઈ શકે છે. આરોપીને શોધવા અને ધરપકડ કરવા માટે અધિકારીઓના પ્રયાસો ચાલુ હોવાની માહિતી સામે આવી છે.