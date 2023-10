વર્લ્ડકપના મહા મુકાબલામાં ભારતે પાકિસ્તાનને 7 વિકેટે હરાવ્યું

વર્લ્ડકપના મહામુકાબલામાં ભારતે પાકિસ્તાનને શરમજનક રીતે હરાવ્યું છે. આ હાઈવોલ્ટેજ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાને સામે 7 વિકેટે શાનદાર જીત મેળવી છે. આ મેચમાં રોહિત શર્માએ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. તો બીજી તરફ ભારતીય બોલરો સામે પાકિસ્તાની ટીમ પત્તાના મહેલની જેમ ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી રોહિત શર્માએ 86 રન ફટકાર્યા હતા. તો સાથે સાથે શ્રેયસ ઐયરે પણ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. શુભમન ગિલે 16 રન જ્યારે વિરાટ કોહલીએ પણ 16 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પાકિસ્તાને ભારતીય બોલરો સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું. બેટ્સમેનો માટે મદદરૂપ બનેલી આ પીચ પર ભારતીય બોલરોએ યોગ્ય લાઇન લેન્થ સાથે બોલિંગ કરી અને સમગ્ર પાકિસ્તાની ટીમને 191 રનમાં સમેટી દીધી. પાકિસ્તાન તરફથી બાબર આઝમે સૌથી વધુ 50 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે રિઝવાને 49 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ બે સિવાય તમામ બેટ્સમેનો ‘તુ ચલ મેં આયા’ની તર્જ પર આઉટ થયા હતા. પાકિસ્તાને છેલ્લી આઠ વિકેટ માત્ર 36 રનમાં ગુમાવી દીધી હતી. ભારત તરફથી રવિન્દ્ર જાડેજા, હાર્દિક પંડ્યા, જસપ્રિત બુમરાહ, કુલદીપ યાદવ અને મોહમ્મદ સિરાજે બે-બે વિકેટ લીધી હતી.

પાકિસ્તાન માટે સારી શરૂઆત

પાકિસ્તાન માટે અબ્દુલ્લા શફીક અને ઈમામ ઉલ હકે સારી શરૂઆત કરી હતી. બંને સારી ગતિએ રન બનાવી રહ્યા હતા અને ટીમ સારા સ્કોર તરફ આગળ વધી રહી હતી. આવી સ્થિતિમાં રોહિતે સિરાજ સાથે એક પ્લાન બનાવ્યો અને અબ્દુલ્લા શફીકને શોર્ટ બોલ માટે તૈયાર કર્યો. આ પછી સિરાજે તેના પગ પર બોલિંગ કર્યો અને શફીકની વિકેટો સામે જ કેચ થઈ ગયો. આ પછી હાર્દિક પંડ્યાએ ઈમામ ઉલ હકને પણ પેવેલિયન મોકલી દીધો હતો. 73 રનમાં બે વિકેટ પડી ગયા બાદ બાબર આઝમ અને મોહમ્મદ રિઝવાન ક્રિઝ પર સ્થિર થયા હતા. બંનેએ સારી ભાગીદારી કરી અને પાકિસ્તાનના સ્કોરને 150 રનથી આગળ લઈ ગયા.

સિરાજે પુનરાગમન કર્યું

બે વિકેટના નુકસાન પર 150 રન બનાવ્યા બાદ પાકિસ્તાનની ટીમ સારી સ્થિતિમાં દેખાઈ રહી હતી અને એવું લાગી રહ્યું હતું કે આ ટીમ સરળતાથી 300થી વધુ રન બનાવી લેશે. બાબર અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ રમી રહ્યો હતો. તે જ સમયે, રિઝવાન પણ ક્રિઝ પર સ્થિર થઈ ગયો હતો. જોકે, સિરાજે ફરી એકવાર ભાગીદારી તોડી અને બાબરને આઉટ કર્યો. જ્યાં પાકિસ્તાનનો દાવ પાટા પરથી ઉતરી ગયો હતો. પાકિસ્તાનની ત્રીજી વિકેટ 155 રન પર પડી અને અડધી ટીમ 166ના સ્કોર પર પેવેલિયન પરત ફરી ગઈ હતી.

Hands in the air if you castled the stumps twice in quick succession 🙌😎 Jasprit Bumrah is on a roll!🔥#CWC23 | #TeamIndia | #INDvPAK | #MeninBlue pic.twitter.com/KxZ9kwdK38 — BCCI (@BCCI) October 14, 2023



કુલદીપે પાકિસ્તાનની કમર તોડી નાખી

કુલદીપ યાદવે એક જ ઓવરમાં બે વિકેટ લઈને પાકિસ્તાનને બેકફૂટ પર લાવી દીધું હતું. જ્યારે તે 33મી ઓવરમાં બોલિંગ કરવા આવ્યો ત્યારે પાકિસ્તાનનો સ્કોર 162/3 હતો. તે જ સમયે, જ્યારે તેની ઓવર સમાપ્ત થઈ, ત્યારે પાકિસ્તાનનો સ્કોર 166/5 હતો. આ ઓવરમાં કુલદીપે સઈદ શકીલને વિકેટો સામે ફસાવીને ઈફ્તિખાર અહેમદને બોલ્ડ કર્યો હતો. આ પછી પાકિસ્તાનની ટીમ સંપૂર્ણપણે બેકફૂટ પર ચાલી ગઈ હતી. કારણ કે ઓલરાઉન્ડર એક છેડે બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો.



બુમરાહ બૂમબૂમ

પાકિસ્તાને 166 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ બુમરાહે વિકેટ લેવાની જવાબદારી લીધી હતી. તેણે પહેલા રિઝવાન અને પછી શાદાબ ખાનને બોલ્ડ કર્યો હતો. પાકિસ્તાને 171 રનમાં સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી અને પાકિસ્તાની બોલરો બેટિંગ કરવા આવ્યા હતા. અહીંથી 200 રનનો સ્કોર પણ પાકિસ્તાન માટે મુશ્કેલ જણાતો હતો.