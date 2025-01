ભારતે મહિલા ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો છે. ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે ODI શ્રેણી રમાઈ રહી છે. રવિવારે બીજી વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો. ભારતે તેમનો શ્રેષ્ઠ વનડે સ્કોર બનાવ્યો. ટીમ ઈન્ડિયાએ 5 વિકેટ ગુમાવીને 370 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન જેમીમા રોડ્રિગ્ઝે સદી ફટકારી. જ્યારે હરલીન દેઓલ, પ્રતિકા રાવલ અને સ્મૃતિ મંધાનાએ અડધી સદી ફટકારી હતી.

