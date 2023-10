IND vs PAK : પાકિસ્તાન 191 રનમાં ઓલઆઉટ, છેલ્લી 8 વિકેટ માત્ર 36 રનમાં પડી

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પાકિસ્તાને ભારતીય બોલરો સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું. બેટ્સમેનો માટે મદદરૂપ બનેલી આ પીચ પર ભારતીય બોલરોએ યોગ્ય લાઇન લેન્થ સાથે બોલિંગ કરી અને સમગ્ર પાકિસ્તાની ટીમને 191 રનમાં સમેટી દીધી. પાકિસ્તાન તરફથી બાબર આઝમે સૌથી વધુ 50 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે રિઝવાને 49 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ બે સિવાય તમામ બેટ્સમેનો ‘તુ ચલ મેં આયા’ની તર્જ પર આઉટ થયા હતા. પાકિસ્તાને છેલ્લી આઠ વિકેટ માત્ર 36 રનમાં ગુમાવી દીધી હતી. ભારત તરફથી રવિન્દ્ર જાડેજા, હાર્દિક પંડ્યા, જસપ્રિત બુમરાહ, કુલદીપ યાદવ અને મોહમ્મદ સિરાજે બે-બે વિકેટ લીધી હતી.

Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja, Hardik Pandya & Mohd. Siraj share the spoils with 2️⃣ wickets each!

A cracker of a bowling performance from #TeamIndia ! 👌 👌

પાકિસ્તાન માટે સારી શરૂઆત

પાકિસ્તાન માટે અબ્દુલ્લા શફીક અને ઈમામ ઉલ હકે સારી શરૂઆત કરી હતી. બંને સારી ગતિએ રન બનાવી રહ્યા હતા અને ટીમ સારા સ્કોર તરફ આગળ વધી રહી હતી. આવી સ્થિતિમાં રોહિતે સિરાજ સાથે એક પ્લાન બનાવ્યો અને અબ્દુલ્લા શફીકને શોર્ટ બોલ માટે તૈયાર કર્યો. આ પછી સિરાજે તેના પગ પર બોલિંગ કર્યો અને શફીકની વિકેટો સામે જ કેચ થઈ ગયો. આ પછી હાર્દિક પંડ્યાએ ઈમામ ઉલ હકને પણ પેવેલિયન મોકલી દીધો હતો. 73 રનમાં બે વિકેટ પડી ગયા બાદ બાબર આઝમ અને મોહમ્મદ રિઝવાન ક્રિઝ પર સ્થિર થયા હતા. બંનેએ સારી ભાગીદારી કરી અને પાકિસ્તાનના સ્કોરને 150 રનથી આગળ લઈ ગયા.

સિરાજે ફરી એકવાર ભાગીદારી તોડી

બે વિકેટના નુકસાન પર 150 રન બનાવ્યા બાદ પાકિસ્તાનની ટીમ સારી સ્થિતિમાં દેખાઈ રહી હતી અને એવું લાગી રહ્યું હતું કે આ ટીમ સરળતાથી 300થી વધુ રન બનાવી લેશે. બાબર અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ રમી રહ્યો હતો. તે જ સમયે, રિઝવાન પણ ક્રિઝ પર સ્થિર થઈ ગયો હતો. જોકે, સિરાજે ફરી એકવાર ભાગીદારી તોડી અને બાબરને આઉટ કર્યો. જ્યાં પાકિસ્તાનનો દાવ પાટા પરથી ઉતરી ગયો હતો. પાકિસ્તાનની ત્રીજી વિકેટ 155 રન પર પડી અને અડધી ટીમ 166ના સ્કોર પર પેવેલિયન પરત ફરી ગઈ હતી.

