ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 સિરીઝ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને ઘરઆંગણે ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી પણ રમવાની છે. આ ટી20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સૂર્યકુમાર યાદવ ટી20 શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. જ્યારે અક્ષર પટેલને આ શ્રેણી માટે ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. અનુભવી ઝડપી બોલર મોહમ્મદ શમીને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. 2023ના ODI વર્લ્ડ કપ પછી શમી ક્રિકેટની બહાર હતો. ઇંગ્લેન્ડે ભારત પ્રવાસ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત પહેલાથી જ કરી દીધી હતી.

A look at the Suryakumar Yadav-led squad for the T20I series against England 🙌#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/nrEs1uWRos

— BCCI (@BCCI) January 11, 2025