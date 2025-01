ટ્રમ્પની તાજપોશી બાદ QUAD વિદેશ મંત્રીઓની પહેલી બેઠક

અમેરિકા: વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયા અને જાપાનના તેમના સમકક્ષો સાથે બેઠક યોજી હતી. જે દરમિયાન તેમણે દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ અને QUAD સંબંધિત પાસાઓ પર ચર્ચા કરી હતી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટના પ્રથમ કાર્યકાળની પહેલ, ક્વાડમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત, જાપાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણ દેશોના વિદેશ પ્રધાનો અમેરિકામાં હાજર છે. યુ.એસ. કોંગ્રેસ દ્વારા પુષ્ટિ મળ્યા પછી અને વિદેશ સચિવ તરીકે શપથ લીધા પછી, આંતરરાષ્ટ્રીય બેઠકોના સંદર્ભમાં QUAD મંત્રી સ્તરની બેઠક માર્કો રુબિયોની પ્રથમ પ્રાથમિકતા હશે, જે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના બીજા કાર્યકાળ દ્વારા જૂથને આપવામાં આવેલા મહત્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના વિદેશ મંત્રી પેની વોંગને મળ્યા બાદ, એસ જયશંકરે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, “આજે વોશિંગ્ટન ડીસીમાં ક્વાડના સાથી વિદેશ મંત્રી સેનેટર વોંગને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. હંમેશની જેમ, વિશ્વની સ્થિતિ પર અમારી ચર્ચાનો આનંદ માણ્યો.”

જાપાનના વિદેશ મંત્રી સાથે મુલાકાત કર્યા પછી બીજી એક પોસ્ટમાં તેમણે કહ્યું, “જાપાનના વિદેશ મંત્રી તાકેશી ઇવાયાને મળીને આનંદ થયો. અમારા દ્વિપક્ષીય સહયોગમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરી. ક્વાડ સંબંધિત વિકાસ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી.”

