જો બાઈડને પોતાના વિદાય ભાષણમાં કોના પર નિશાન સાધ્યું?

અમેરિકા: વિદાય લેતા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે જો બાઇડને છેલ્લી વાર રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. ઓવલ ઓફિસમાંથી તેમના વિદાય ભાષણમાં, તેમણે દેશના અતિ ધનિક વર્ગ પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકન સમાજમાં ઓલિગાર્કનું વર્ચસ્વ વધી રહ્યું છે, જે ખતરનાક સ્વરૂપ લઈ રહ્યું છે.

It’s been the privilege of my life to serve our nation for over 50 years.

I’ve given my heart and soul to you, and I’ve been blessed a million times in return with the love and support of the American people.

Join me as I deliver my farewell address. https://t.co/DRr4U4sa7B

