કેવી રીતે નિવૃત્ત પોલીસ અધિકારીથી રૂ. 8 કરોડની આચરવામાં આવી છેતરપિંડી

નવી દિલ્હી: પંજાબ પોલીસ સાયબર છેતરપિંડીના આરોપોને લઈને એક ફોજદારી કેસ નોંધવાની તૈયારીમાં છે. આ આરોપો એક નિવૃત્ત ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (IG) રેન્કના અધિકારીએ લગાવ્યા હતા, જેમણે સોમવારે પટિયાલામાં આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને પોતાને ગોળી મારી હતી.
અમર સિંહ ચહલને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમનું ઓપરેશન કર્યું. પંજાબ પોલીસનાં સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર હાલ તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે અને તેઓ જોખમમાંથી બહાર છે. પટિયાલા પોલીસની એક ટીમે એક વિગતવાર સુસાઇડ નોટ પણ જપ્ત કરી છે, જે કથિત રીતે પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) ગૌરવ યાદવને સંબોધિત છે. તેમાં 8.10 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી સંબંધિત આરોપોની વિગતો આપવામાં આવી છે.
સિસ્ટેમિક ફ્રોડ
પોતાના ઘરે ગોળી મારતાં પહેલાં લખેલી 12 પાનાંની નોટમાં ચહલે જણાવ્યું છે કે કેવી રીતે તેઓ ‘રજત વર્મા’ નામના એક વ્હોટ્સએપ અકાઉન્ટના જાળમાં ફસાયા, જે પોતાને DBS બેંકનો મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હોવાનું કહેતો હતો. તેમણે લખ્યું કે તેમણે કુલ 8.10 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ એવા મૂડીરોકાણ પ્લાનોમાં મૂકી, જેને રોકાણ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્લાનો ‘F.777 DBS વેલ્થ ઇક્વિટી રિસર્ચ ગ્રુપ’ નામની એક કોમ્યુનિટી મારફતે પ્રચારિત કરવામાં આવી રહ્યા હતા, જે કથિત રીતે ઠગો દ્વારા સંચાલિત હતી.
ચહલે 28 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલી સમગ્ર ઘટનાક્રમની વિગતો આપી છે, જ્યારે તેમને કેપિટલ માર્કેટ સંબંધિત ટિપ્સ મળવા લાગી. તેમાં શેરબજારને અસર કરતી બાબતોની જાણકારી પણ આપવામાં આવતી હતી. તેમને એક વ્હોટ્સએપ કમ્યુનિટીમાં ઉમેરવામાં આવ્યા, જ્યાં સભ્યો આવા વિષયો પર પ્રશ્નો પૂછી શકતા હતા.
એ દરમિયાન ચહલને શંકા ગઈ કે કોઈ વર્મા બનીને છેતરપિંડી કરી રહ્યું છે. તેમણે ગ્રુપના કેટલાક સભ્યોને આ બાબતની જાણ પણ કરી હતી જ્યારે તેમણે પાંચ કરોડ રૂપિયા ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેમની પાસે મૂળ રકમ પર 1.5 ટકા અને નફા પર ત્રણ ટકા ટેક્સ ભરવાની માગ કરવામાં આવી, જે કુલ 2.25 કરોડ રૂપિયા થતી હતી. ચહલે લખ્યું કે તેમણે મિત્રો પાસેથી ઉધાર લઈને આ રકમ જમા કરાવી.
એ પછી પણ માગણીઓ ચાલુ રહી. ચહલના જણાવ્યા અનુસાર તેમની પાસે 20 લાખ રૂપિયા પ્રીમિયમ મેમ્બરશિપ માટે માગવામાં આવ્યા અને બાદમાં રોકાયેલ રકમ ઝડપથી ઉપાડવા માટે 10 લાખ રૂપિયાની લાંચ આપવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.