હમાસે 3 ઇઝરાયલી મહિલા બંધકોને મુક્ત કરી, 471 દિવસ પછી ઘર વાપસી

ઇઝરાયલ: ગાઝા પટ્ટીમાં બંધકોને મુક્ત કરવા માટે યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવ્યા બાદ હમાસ દ્વારા ત્રણ ઇઝરાયલી બંધકો – રોમી ગોનેન, એમિલી દામારી અને ડોરોન સ્ટેઇનબ્રેચરને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. હમાસે આ ત્રણ બંધકોને ઇઝરાયલી સંગઠન રેડ ક્રોસને સોંપી દીધા છે. હમાસ દ્વારા પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. બંધકોની મુક્તિ બાદ એક નિવેદનમાં, યુએસ પ્રમુખ જો બાઇડને કહ્યું: “આજે, ગાઝામાં બંદૂકો શાંત થઈ ગઈ છે.”

આ તસવીરોમાં, ઇઝરાયેલી બંધકો રોમી ગોનેન, એમિલી દામારી અને ડોરોન સ્ટેઇનબ્રેચરને કોઈની મદદ વગર ચાલતા જોઈ શકાય છે. હમાસે એ પણ પુષ્ટિ આપી છે કે ત્રણ મહિલા બંધકોને પશ્ચિમ ગાઝા શહેરના અલ-સરાયા સ્ક્વેર ખાતે રેડ ક્રોસને સત્તાવાર રીતે સોંપવામાં આવી હતી. આ ત્યારે બન્યું જ્યારે રેડ ક્રોસના એક સભ્ય હમાસના લડવૈયાઓને મળ્યા અને બંધકોના સ્વાસ્થ્ય અંગે ખાતરી મેળવી.

This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY

