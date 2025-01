હારના ડરથી પ્રતિદિન નવી ઘોષણા કરી રહ્યા છે ‘આપ-દા’વાળાઃ PM મોદી

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી પાંચ ફેબ્રઆરીએ યોજાવાની છે. જેને પગલે રાજકીય પક્ષો જોરશોરથી પ્રચાર ઝુંબેશમાં જોતરાયા છે. તેઓ એકબીજા વિરુદ્ધ આક્ષેપો કરી રહ્યા છે. PM મોદીએ આમ આદમી પાર્ટીને પાટનગરના લોકો માટે ‘આપ-દા’ ગણાવી હતી. જ્યારે એનાથી મુક્તિ મળશે, ત્યારે દિલ્હીને વિકસિત ભારત બનાવવાનો સંકલ્પ સિદ્ધ થઈ શકશે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું હતું કે દિલ્હીવાળાઓ ‘આપ-દા’ અને તેમના જૂઠથી હવે તોબા પોકારી ગયા છે. કેજરીવાલ પર હુમલો કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે શીશમહલ આપની છેતરપિંડી અને જૂઠનું ઉદાહરણ છે.

નમો એપ દ્વારા ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ કાર્યક્રમ હેઠળ ભાજપના કાર્યકર્તાઓથી સંવાદ કરતાં તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ‘આપ-દા’વાળા આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એટલા ડરેલા છે કે તેમને પ્રતિ દિન એક નવી ઘોષણા કરવી પડી રહી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસે અને પછી આપવાળાઓની ‘આપ-દા’એ દિલ્હીના લોકોથી બહુ વિશ્વાસઘાત કર્યો છે.

PM @narendramodi will engage with BJP booth-level workers in the national capital today through Namo App as part of party’s campaigning for Delhi Assembly elections. pic.twitter.com/Nvlp7JkjNv

