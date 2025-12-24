બાંગ્લાદેશમાં કટ્ટરપંથીઓએ હિન્દુઓનાં ઘર સળગાવ્યાં

નવી દિલ્હીઃ બાંગ્લાદેશમાં હિંદુઓ પર અત્યાચારનો સિલસિલો અટકવાનું નામ નથી લેતો. બાંગ્લાદેશી લેખિકા તસ્લિમા નસરીને એક વિડિયો જાહેર કર્યો છે, જેમાં ચિટગાંગમાં ઘણા હિંદુઓનાં ઘરો સળગાવી દેવામાં આવ્યાં હોવાનું દેખાય છે.
વાડ કાપીને ઘરમાંથી ભાગ્યો પરિવાર
આ ઘટના મંગળવારે બની હતી, જેમાં ભારે સંપત્તિનું નુકસાન થયું અને પરિવારના પાલતુ પ્રાણીઓનાં મોત થયાં. અહેવાલો મુજબ પીડિતોની ઓળખ જયંતી સંઘ અને બાબુ શુકુશીલ તરીકે થઈ છે. આ ઘટનાના સમયે પરિવાર પોતાના ઘરમાં જ હાજર હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું કે આગની જ્વાળાઓથી બચવા માટે પરિવારે વાડ કાપીને ભાગવું પડ્યું, કારણ કે તમામ દરવાજા બંધ થઈ ગયા હતા.
પીડિતોને મદદનો ભરોસો અપાયો
પોલીસ આરોપીઓની ઓળખ કરવામાં વ્યસ્ત છે. અજ્ઞાત લોકો સામે કેસ નોંધાયો છે, પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈની ધરપકડ થઈ નથી. ઉપજિલા કાર્યકારી અધિકારી (UNO) એસ.એમ. રહાતુલ ઇસ્લામ અને સહાયક કમિશનર (ભૂમિ) ઓંગચિંગ મારમાએ નુકસાનનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને મદદનો ભરોસો આપ્યો છે. પીડિત પરિવારોને 25 કિલો ચોખા, 5000 ટાકા રોકડ અને ધાબળા આપવામાં આવ્યા છે.
સાત વર્ષની બાળકી જીવતી સળગી ગઈ
19 ડિસેમ્બરની મોડી રાત્રે કેટલાક ઉપદ્રવીઓએ લક્ષ્મીપુર સદર વિસ્તારમાં એક ઘરને બહારથી બંધ કરી પેટ્રોલ નાખીને આગ લગાવી હતી. આ આગમાં સાત વર્ષની બાળકી જીવતી સળી ગઈ હતી, જ્યારે ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા.
દીપુની હત્યા કરીને મૃતદેહ સળગાવી દેવાયો
18 ડિસેમ્બરે ઢાકા નજીક ભાલુકામાં હિંદુ યુવાન દીપુ ચંદ્રની માર માર કરીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. હુમલાખોરોએ તેના પર ઈશનિંદાનો આરોપ મૂક્યો હતો. દીપુ કપડાંની ફેક્ટરીમાં કામ કરતો હતો. દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે દીપુએ ફેસબુક પર ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડતી ટિપ્પણી કરી હતી, પરંતુ તપાસમાં એવી કોઈ ટિપ્પણીના પુરાવા મળ્યા નથી. હકીકતમાં, આ હત્યા ફેક્ટરીમાં કામને લઈને થયેલા વિવાદનું પરિણામ હતી.