એસ્સાર રિન્યુએબલ્સે ગ્રીન મોબિલિટી પહેલ માટે મહારાષ્ટ્ર સાથે MOU કર્યા

મુંબઈઃ એસ્સારના સાહસ એસ્સાર રિન્યુએબલ્સ લિમિટેડે ગ્રીન એનર્જી સેક્ટરમાં (ERL) દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ (WEF)માં મહારાષ્ટ્ર સરકાર સાથે સમજૂતીપત્ર (MOU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ MOU રાજ્યમાં એસ્સાર રિન્યુએબલના સૂચિત મૂડીરોકાણ માટેનો માર્ગ મોકળો કરે છે, જેમાં તેની ગ્રીન મોબિલિટી પહેલ માટે બે ગિગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષમતા વિકસાવવાની યોજના છે.

કંપની કરારની શરતો હેઠળ રાઉન્ડ ધ ક્લોક રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સના મિક્સમાં લગભગ રૂ. 8000 કરોડનું રોકાણ કરશે, જેનો ઉદ્દેશ બ્લુ એનર્જી મોટર્સ અને ગ્રીનલાઇનની ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ટ્રક ચાર્જિંગ ઇકોસિસ્ટમને ટેકો આપવાનો છે.આ રોકાણ લગભગ 2000 લોકો માટે સીધી રોજગારી ઊભી કરે તેવી સંભાવના છે, જે ગ્રીન એનર્જીમાં રાજ્યના સંક્રમણ તથા આર્થિક વૃદ્ધિમાં યોગદાન આપશે. આ સૂચિત પ્રોજેક્ટ્સ નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં શરૂ થવાની શક્યતા છે.

