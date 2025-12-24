DTCના સામ્રાજ્યનો પર્દાફાશઃ પગાર એક લાખ, સંપત્તિ રૂ. 100 કરોડથી વધુ

નવી દિલ્હીઃ તેલંગાણા એન્ટિ કરપ્શન બ્યુરો (ACB)એ મહબૂબનગર જિલ્લાના ડેપ્યુટી ટ્રાન્સપોર્ટ કમિશનર સામે આવક કરતાં વધુ સંપત્તિ ધરાવવાના આરોપમાં કેસ દાખલ કર્યો છે. DTC મૂડ કિશનની જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિની કિંમત સરકારી દસ્તાવેજોમાં રૂ. 12.72 કરોડ દર્શાવવામાં આવી છે, પરંતુ તપાસકર્તાઓનું કહેવું છે કે વિશાળ જમીન અને વેપારી હિતોને ધ્યાનમાં રાખીએ તો વાસ્તવિક માર્કેટ વેલ્યુ આથી ઘણી વધુ હોવાની શક્યતા છે.
અંદાજ મુજબ તેમની કુલ સંપત્તિનું માર્કેટ મૂલ્ય રૂ. 100 કરોડથી વધુ હોઈ શકે છે. તેમની પાસે માત્ર 31 એકર ખેતીલાયક જમીનની જ માર્કેટ વેલ્યુ આશરે રૂ, 62 કરોડ થાય છે. જે પદ પર આ અધિકારી તહેનાત છે અને જેટલો તેમનો કાર્યકાળ રહ્યો છે, તે જોતાં આ પ્રકારની સંપત્તિની વસૂલાત અત્યંત ચોંકાવનારી છે. આ પદ પર એક અધિકારીની કુલ માસિક સેલરી અંદાજે રૂ. 1 લાખથી રૂ. 1.25 લાખ વચ્ચે હોય છે.
કિશનના ઘર અને તેમના સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલાં કુલ 11 સ્થળોએ કરવામાં આવેલી દરોડામાં મોંઘી અને વેપારી રોકાણોની મોટી માહિતી સામે આવી છે. આમાં લહરી ઇન્ટરનેશનલ હોટેલમાં 50 ટકા ભાગીદારી અને નિઝામાબાદમાં 3000 ચોરસ ગજનો પ્રીમિયમ ફર્નિચર શોરૂમ પણ સામેલ છે.
લક્ઝરી કારો અને અનેક મકાનો
ACBના દરોડા દરમિયાન રોકડ રકમ અને વાહનો પણ જપ્ત કરાયાં છે. તેમાં રૂ. 1.37 કરોડની ફ્રીઝ કરાયેલી બેંક રકમ, 1 કિલોગ્રામથી વધુ સોનાના દાગીના અને ઇનોવા ક્રિસ્ટા તથા હોન્ડા સિટી સહિત અનેક લક્ઝરી કારોનો સમાવેશ થાય છે. રહેણાક મિલકતની વાત કરીએ તો કિશન પાસે નિઝામાબાદના અશોક ટાઉનશિપમાં બે ફ્લેટ અને સંગારેડ્ડીમાં એક વિશેષ પોલીહાઉસ સુવિધા હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે.
આ કેસ માત્ર મોંઘી અને કિંમતી સંપત્તિ સુધી સીમિત નથી, પરંતુ આટલી મોટી રકમ એકત્ર કરવા માટે અપનાવવામાં આવેલા સાહસી અને ગેરકાયદે રસ્તાઓને કારણે પણ ચર્ચામાં છે. આરોપ છે કે ડેપ્યુટી ટ્રાન્સપોર્ટ કમિશનરે નોકરી દરમિયાન હોટલો અને શોરૂમ્સનું એક “છુપાયેલું સામ્રાજ્ય” ઊભું કર્યું, જે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાનો સીધો ભંગ છે.
કિશન સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 13 (1)(b) અને 13(2) હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ કલમો ગેરકાયદે રીતે સંપત્તિ મેળવવા અને આપરાધિક દુર્વ્યવહાર સાથે સંકળાયેલી છે.