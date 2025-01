ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકાના 47મા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે શપથ લીધા છે. કેપિટોલ હિલ ખાતે યુએસ ચીફ જસ્ટિસ જોન રોબર્ટ્સ દ્વારા તેમને શપથ લેવડાવ્યા. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સમક્ષ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સે શપથ લીધા. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. આ ચૂંટણીમાં ટ્રમ્પે તેમના હરીફ કમલા હેરિસને હરાવ્યા હતા. ટ્રમ્પ બીજી વખત રાષ્ટ્રપતિની ખુરશી પર બેઠા છે. આ પહેલા તેઓ જાન્યુઆરી 2017 થી જાન્યુઆરી 2021 સુધી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ રહી ચૂક્યા છે. અમેરિકન મીડિયા અનુસાર, ટ્રમ્પે વચન આપ્યું હતું કે શપથ લીધા પછી, તેઓ પહેલા જ દિવસે તેમના કાર્યાલયમાંથી લગભગ 100 આદેશો જારી કરશે. અહેવાલ મુજબ, તે બાઈડન વહીવટીતંત્ર દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશોને ઉલટાવી દેવા માટે હુકમનામું જારી કરશે. આખી દુનિયાની નજર ટ્રમ્પના ચૂંટણી વચનો પર ટકેલી છે.

