સૌરભ ભારદ્વાજ સહિત ત્રણ AAP નેતાઓ સામે FIR દાખલ

દિલ્હી પોલીસે આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હી પ્રદેશ પ્રમુખ સૌરભ ભારદ્વાજ, ધારાસભ્ય સંજીવ ઝા અને આદિલ અહેમદ ખાન સામે FIR દાખલ કરી છે. આરોપ છે કે AAP નેતાઓએ દિલ્હીના પ્રદૂષણ પર વ્યંગ કરતી વખતે, સાન્તાક્લોઝને બેભાન બતાવીને ખ્રિસ્તી સમુદાયના પવિત્ર પ્રતીકની મજાક ઉડાવી હતી. વીડિયોમાં સાન્તાક્લોઝને માસ્ક પહેરીને પ્રદર્શન કરતા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જેને ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડતું હોવાનું વર્ણવવામાં આવ્યું હતું.
ફરિયાદ મુજબ, 17 અને 18 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, આ નેતાઓએ તેમના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સમાંથી એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો. આ વીડિયો કનોટ પ્લેસમાં રજૂ કરાયેલા રાજકીય નાટકનો સંદર્ભ આપે છે. વીડિયોમાં ખ્રિસ્તી સમુદાય માટે પવિત્ર અને આદરણીય ધાર્મિક-સાંસ્કૃતિક પ્રતીક સાન્તાક્લોઝને મજાક અને અપમાનજનક રીતે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ડિઓમાં સાન્તાક્લોઝ શેરીમાં બેભાન પડી રહ્યો હતો અને રાજકીય સંદેશ આપવા માટે સહાયક તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયોમાં નકલી CPR રજૂ કરીને સાન્તાક્લોઝની મજાક ઉડાવવામાં આવી હતી, આમ સેન્ટ નિકોલસ અને નાતાલની પવિત્રતાનું અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું.
ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે ખ્રિસ્તી સમુદાયની ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવા માટે આ જાણી જોઈને અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ રીતે કરવામાં આવ્યું હતું. ધાર્મિક પ્રતીકનો આ રાજકીય ઉપયોગ ખ્રિસ્તી ધર્મનું અપમાન માનવામાં આવે છે.
પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, જાહેરમાં ધાર્મિક પ્રતીકની મજાક ઉડાવવી એ IPCની કલમ 302નું ઉલ્લંઘન છે. દિલ્હી પોલીસે આ મામલે સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ ચાલુ છે.