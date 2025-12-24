અમદાવાદના સુભાષ બ્રિજને તોડી પાડવાનો નિર્ણય

શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભાગને જોડતા અને સૌથી વ્યસ્ત ગણાતા ૫૨ વર્ષ જૂના સુભાષ બ્રિજને તોડી પાડવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના ભાજપના સત્તાધીશો આજે બુધવારે બપોરે આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરશે. બ્રિજના આયુષ્યની મર્યાદા, જૂની ટેક્નોલોજી અને વધતા ટ્રાફિકના ભારને કારણે તોડફોડ અને નવીન બાંધકામ જ લાંબા ગાળાનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ માનવામાં આવ્યો છે.
ગઈ 4 ડિસેમ્બરની સાંજે બ્રિજના મધ્ય ભાગમાં તિરાડ પડી અને એક સ્પાનનો ભાગ બેસી જતાં તાત્કાલિક બ્રિજ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાએ નારાયણગઢ અને સુભાષ બ્રિજ સર્કલ પાસે ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાવ્યો હતો. AMCએ તરત જ તપાસ શરૂ કરી અને એન્જિનિયરિંગ કન્સલ્ટન્ટ એજન્સીઓ તેમજ IIT રૂડકી, IIT મુંબઈ અને SVNIT જેવી સંસ્થાઓને તપાસ સોંપી. કન્સલ્ટન્ટ્સે ૨૩ ડિસેમ્બરે તેમનો રિપોર્ટ સબમિટ કર્યો, જેમાં ત્રણ વિકલ્પો સૂચવાયા: (૧) બ્રિજ તોડી પાડવો, (૨) ક્ષતિગ્રસ્ત સ્પાન હેઠળ વધારાનો પિલર ઉભો કરી મજબૂતાઈ આપવી, (૩) ઉપરનું સ્ટ્રક્ચર ઉતારી સ્ટીલનું નવું સ્ટ્રક્ચર બનાવવું.
નિષ્ણાતોના મતે, પ્રથમ વિકલ્પ જ સૌથી યોગ્ય છે, કારણ કે બ્રિજનું આયુષ્ય ૫૦ વર્ષથી વધુ પસાર થઈ ગયું છે અને તેનું ડિઝાઈન આધુનિક ટ્રાફિકને અનુરૂપ નથી. તિરાડ એટલી ઊંડી હતી કે નીચે સાબરમતી નદીનું પાણી દેખાઈ આવ્યું. રાજ્ય સરકાર અને AMC મોરબી-ગંભીરા જેવી દુર્ઘટનાઓ પછી કોઈ જોખમ લેવા તૈયાર નથી. નાગરિક સલામતી અને શહેર વિકાસને પ્રાથમિકતા આપીને જૂના બ્રિજને તોડી મોટા-પહોળા નવા બ્રિજનું નિર્માણ કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ ૨૦૩૦માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ૨૦૩૬માં ઓલિમ્પિક માટે દાવેદાર છે, તેથી લાંબા ગાળાનું આયોજન જરૂરી છે. નવા બ્રિજમાં આધુનિક ટેક્નોલોજી અને વધુ લેન્સનો સમાવેશ કરાશે. જોકે, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટમાં બારે માસ પાણીની હાજરીને કારણે નિર્માણમાં દોઢ-બે વર્ષ લાગી શકે છે. આ નિર્ણયથી શહેરના પ્રવાસીઓને અસુવિધા થશે, પરંતુ સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને તે અનિવાર્ય છે.