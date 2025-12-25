અમેરિકાના રિપોર્ટથી ગુસ્સે થયેલા ચીને ભારતને નજીકનું ભાગીદાર ગણાવ્યું

ભારત-ચીન સંબંધો પર અમેરિકાના સંરક્ષણ વિભાગ (પેન્ટાગોન) ના તાજેતરના અહેવાલથી ચીન ગુસ્સે ભરાયું છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ચીન દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સ્થિર કરવા અને અમેરિકા-ભારત સંબંધોને વધુ મજબૂત બનતા અટકાવવા માટે વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) પર ભારત સાથેના તણાવમાં ઘટાડો થવાનો લાભ લેવા માંગે છે.
ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા લિન જિયાને ગુરુવારે (25 ડિસેમ્બર) એક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે ચીન તેની રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ નીતિ પર પેન્ટાગોનની ટિપ્પણીઓનો વિરોધ કરે છે. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ચીન ભારત સાથેના તેના સંબંધોને વ્યૂહાત્મક અને લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી જુએ છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું ચીન વિવાદિત સરહદી વિસ્તારોમાં ભારત સાથેના તણાવમાં ઘટાડો થવાનો લાભ લઈને અમેરિકા-ભારત સંબંધોને વિક્ષેપિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે, ત્યારે લિન જિયાને કહ્યું કે ચીન કોઈ ત્રીજા દેશને નિશાન બનાવવા પર નહીં, પરંતુ ભારત સાથે સંબંધો વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે વળતો પ્રહાર કર્યો
ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ચીન ભારત સાથે વાતચીતને મજબૂત કરવા, પરસ્પર વિશ્વાસ વધારવા અને દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સ્થિર, સ્વસ્થ અને ટકાઉ વિકાસ તરફ આગળ વધારવા માટે તૈયાર છે. આ નિવેદન પેન્ટાગોનના “મિલિટરી એન્ડ સિક્યુરિટી ડેવલપમેન્ટ્સ ઇન્વોલ્વિંગ ધ પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના” રિપોર્ટના સંદર્ભમાં આવ્યું છે, જેમાં જણાવાયું છે કે ભારત-અમેરિકાના વ્યૂહાત્મક જોડાણને વધુ ગાઢ બનતા અટકાવવા માટે વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) પર તણાવ ઓછો થયા પછી ચીન ભારત સાથે સંબંધો સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
પેન્ટાગોનના અહેવાલમાં અરુણાચલ પ્રદેશને ચીનના મુખ્ય હિતો (તાઇવાન અને દક્ષિણ ચીન સમુદ્ર) માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં પાકિસ્તાન સાથે ચીનના વધતા લશ્કરી સંબંધોનો પણ ઉલ્લેખ છે.