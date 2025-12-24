અરવલ્લી પર્વતમાળાને લઈને કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય

અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે ચાલી રહેલા હોબાળા વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્ર સરકારે અરવલ્લી પર્વતમાળામાં નવા ખાણકામ લીઝ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો છે. વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલયે રાજસ્થાન, હરિયાણા અને ગુજરાતના મુખ્ય સચિવોને પત્ર લખ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નવી માર્ગદર્શિકા વિકસિત ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ નવી ખાણકામ લીઝ મંજૂર ન કરવી જોઈએ.
કેન્દ્રએ ખાણકામ લીઝ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદ્યો છે
કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોને અરવલ્લી પર્વતમાળામાં નવા ખાણકામ લીઝ આપવા પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જૈવવિવિધતા સંરક્ષણમાં તેની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને ઓળખીને, સરકાર અરવલ્લી ઇકોસિસ્ટમના લાંબા ગાળાના રક્ષણ માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. તેણે એમ પણ કહ્યું છે કે પર્યાવરણીય સંરક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે અરવલ્લી પર્વતમાળામાં ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓનું કડક નિયમન કરવામાં આવશે.
કેન્દ્ર સરકારે અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે કયા નિર્દેશો જારી કર્યા છે?
કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રતિબંધ સમગ્ર અરવલ્લી પ્રદેશમાં સમાન રીતે લાગુ પડે છે. તેનો હેતુ શ્રેણીની અખંડિતતા જાળવવાનો છે. આ નિર્દેશોનો ઉદ્દેશ્ય અરવલ્લી પ્રદેશનું રક્ષણ કરવાનો છે, જે ગુજરાતથી રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર સુધી ફેલાયેલો ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પર્વતમાળા છે, અને બધી અનિયંત્રિત ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવાનો છે.
મંત્રાલયે ICFRE ને જરૂરી નિર્દેશો જારી કર્યા છે
મંત્રાલયે ભારતીય વન સંશોધન અને શિક્ષણ પરિષદ (ICFRE) ને અરવલ્લી પ્રદેશમાં વધારાના વિસ્તારો ઓળખવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે જ્યાં ખાણકામ પર પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ખાણકામ માટે એક વ્યાપક અને વિજ્ઞાન આધારિત વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. આ યોજના પર્યાવરણીય અસર અને પર્યાવરણીય સ્થિતિસ્થાપકતાનું મૂલ્યાંકન કરશે, અને સંવેદનશીલ અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રોને ઓળખશે.
નિર્દેશ અનુસાર, સમગ્ર અરવલ્લી પ્રદેશમાં સંરક્ષિત અને પ્રતિબંધિત ખાણકામ વિસ્તારોનો વ્યાપ વધારવામાં આવશે. કેન્દ્રએ એ પણ નિર્દેશ આપ્યો છે કે પહેલાથી કાર્યરત ખાણો માટે, સંબંધિત રાજ્ય સરકારો સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ અનુસાર, તમામ પર્યાવરણીય સલામતી પગલાંનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરશે. વધુમાં, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને ટકાઉ ખાણકામ પ્રથાઓનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચાલુ ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓને વધારાના પ્રતિબંધો સાથે કડક રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવશે.