BMC ચૂંટણીઃ 20 વર્ષ પછી ઠાકરે બંધુઓ કરશે ગઠબંધનનું એલાન

મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રની નગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય જંગ તેજ બની છે. મહાયુતિમાં એક તરફ ભાજપ અને શિવસેના (શિંદે જૂથ) વચ્ચે સહમતીની શક્યતા છે, પરંતુ અજિત પવારના નેતૃત્વવાળી NCPએ હજુ પોતાનું સ્પષ્ટ વલણ જાહેર કર્યું નથી. બીજી તરફ મહાવિકાસ અઘાડીના વિરોધી પક્ષોમાં સ્પષ્ટ ફૂટ જોવા મળી રહી છે. રાજ ઠાકરેની મનસે અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના (ઉદ્ધવ જૂથ) વચ્ચે ગઠબંધનની આજે ઔપચારિક જાહેરાત થવાની શક્યતા છે. બંને ઠાકરેભાઈઓ 20 વર્ષ બાદ ફરી એકસાથે આવી રહ્યા છે અને તેને શિવસેનાની બૃહન્મુંબઈ મહાનગર પાલિકા (BMC)માં સત્તા જાળવી રાખવાની ગંભીર કોશિશ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
BMCની છેલ્લી ચૂંટણી 2017માં યોજાઈ હતી, જ્યારે ભાજપ અને શિવસેના વચ્ચે હજુ તિરાડ નહોતી પડી અને શિવસેનામાં ફૂટ પણ પડી ન હતી.અસલી–નકલી શિવસેના નહીં, હવે ઠાકરે-સેનાનો સંદેશ
બંને ઠાકરેભાઈઓનું બાળાસાહેબ ઠાકરેના સ્મૃતિસ્થળ પર સાથે જવું શિવસૈનિકોને આ સંદેશ આપે છે કે હવે અસલી વારસો એકસાથે છે. એકનાથ શિંદે દ્વારા શિવસેનાનું નામ અને ચિહ્ન (ધનુષ-બાણ) લઈ લીધા બાદ ઉદ્ધવ ઠાકરે સામે કેડરને બચાવવાનો મોટો પડકાર છે, જ્યારે રાજ ઠાકરે માટે પોતાની રાજકીય પ્રાસંગિકતા જાળવી રાખવી જરૂરી છે.
74,000 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ધરાવતી દેશની સૌથી અમીર મહાનગર પાલિકા BMC પર કાબૂ જાળવી રાખવા માટે મરાઠી મતદારોનું વિભાજન રોકવું બંનેની સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે પાસે બાળ ઠાકરેના કટ્ટર સમર્થકોની સહાનુભૂતિ છે, જ્યારે રાજ ઠાકરે પાસે આક્રમક શૈલી અને યુવાનોમાં આકર્ષણ છે. આ બન્ને તાકાતોને જોડીને મહાયુતિ સામે ટક્કર આપવાની વ્યૂહરચના તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે.ભાજપનું લક્ષ્ય: મિશન 150+
ભાજપે BMC ચૂંટણીમાં 150થી વધુ બેઠકો જીતવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. BMCમાં કુલ 227 બેઠકો છે. મહાયુતિ ગઠબંધનમાં ભાજપ અને શિવસેના (શિંદે જૂથ) વચ્ચે 150 બેઠકો પર લડવાની સહમતી બની ગઈ છે. બાકી 77 બેઠકો અંગે બંને પક્ષો વચ્ચે હજી ચર્ચા ચાલી રહી છે.