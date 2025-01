ભાજપના સંકલ્પ પત્ર-2માં KGથી PG સુધી મફત શિક્ષણ સહિત અનેક વચનો

નવી દિલ્હીઃ ભાજપે દિલ્હી માટે સંકલ્પ પત્ર ભાગ-બે જારી કર્યો છે. એની જાહેરાત અનુરાગ ઠાકુર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે એલાન કરતાં કહ્યું હતું કે જરૂરિયાતવાળા વિદ્યાર્થીઓને KGથી PG સુધી મફત શિક્ષણ આપીશું. આ ઉપરાંત તેમને માટે UPSC અને રાજ્ય PSC માટે વિવિધ પ્રકારે મદદ કરવામાં આવશે. ગુજરાત, UP અને MPમાં આ મદદ કરવામાં આવી છે.

ભાજપે સંકલ્પ પત્ર ભાગ-2માં નીચે પ્રમાણે મોટાં એલાન કરવામાં આવ્યાં છે.

VIDEO | Delhi Elections: During the release of Sankalp Patra, Part-2 (party’s manifesto), BJP leader Anurag Thakur (@ianuragthakur) says, “When we imagine Viksit Bharat, there is role for Viksit Delhi to play. Our ‘sankalp’ is to make Delhi ‘viksit’. The journey of ‘Sankalp to… pic.twitter.com/s0qM7E4O7v

— Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2025