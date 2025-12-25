1 કરોડ રૂપિયાના ઈનામી નક્સલી ગણેશ ઉઈકેનું એન્કાઉન્ટર

હિડમાના ખાત્મા પછી, સુરક્ષા દળોને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. ઓડિશાના કંધમાલ જિલ્લામાં એક મોટી એન્કાઉન્ટરમાં, સુરક્ષા દળોએ ટોચના નક્સલી નેતા ગણેશ ઉઇકે સહિત ચાર નક્સલીઓને ઠાર માર્યા છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુરુવારે આ જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઓડિશાના કંધમાલના જંગલોમાં એક મોટી કાર્યવાહીમાં, માઓવાદી કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય ગણેશ ઉઇકે અને અન્ય પાંચ નક્સલીઓ એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા હતા.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં આ સફળતાને નક્સલમુક્ત ભારત તરફ એક સીમાચિહ્ન ગણાવી. તેમણે કહ્યું, “ઓડિશાના કંધમાલમાં એક મોટી કાર્યવાહીમાં કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય ગણેશ ઉઇકે સહિત છ નક્સલીઓ માર્યા ગયા છે. આ મોટી સફળતા સાથે, ઓડિશા નક્સલવાદના સંપૂર્ણ નાબૂદની આરે છે.” અમે ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૬ પહેલા નક્સલવાદનો ખાત્મો કરવા માટે કટિબદ્ધ છીએ.
ગણેશ ઉઇકે પર 1.1 કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ હતું
ઓડિશામાં નક્સલ વિરોધી કામગીરીનું નેતૃત્વ કરી રહેલા એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે નક્સલવાદીઓની એક ટીમ અને સીપીઆઈ (માઓવાદી) સેન્ટ્રલ કમિટીના સભ્ય ઉઇકે વચ્ચે ચકપડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના જંગલમાં એન્કાઉન્ટર થયું હતું. ગણેશ ઉઇકેના માથા પર ૧.૧ કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ હતું અને તે ઓડિશામાં પ્રતિબંધિત સંગઠનના વડા તરીકે કાર્યરત હતો. ૬૯ વર્ષીય ગણેશ ઉઇકેના અનેક ઉપનામો હતા.