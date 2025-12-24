બાંગ્લાદેશ રાજકારણ: ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર તારિક રહેમાન 17 વર્ષ પછી દેશમાં ફરશે પરત

બાંગ્લાદેશના રાજકારણમાં આવતીકાલે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે, ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર તારિક રહેમાન 17 વર્ષ પછી દેશમાં પાછા ફરવાના છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બાંગ્લાદેશમાં હિંસાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. દેશભરમાં અનેક મુખ્ય સ્થળોએ હુમલા અને આગચંપી થઈ રહી છે, અને હિન્દુ સમુદાયને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ દરમિયાન આવતીકાલે, ગુરુવાર, હિંસાગ્રસ્ત બાંગ્લાદેશમાં એક મહત્વપૂર્ણ રાજકીય ઘટના બનવાની છે. અહેવાલો અનુસાર બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર તારિક રહેમાન ગુરુવાર, 25 ડિસેમ્બરના રોજ બાંગ્લાદેશ પરત ફરી રહ્યા છે. તેઓ 17 વર્ષ પછી પોતાના દેશ પરત ફરશે.
તારિક રહેમાન 17 વર્ષ પછી બાંગ્લાદેશ પરત ફરી રહ્યા છે. 2007 માં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી, તેઓ સારવાર માટે લંડન ગયા અને ત્યાં સ્થાયી થયા. તેમના પાછા ફરવાથી ઢાકામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે તેવી શક્યતા છે.