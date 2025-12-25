બજરંગ દળના કાર્યકરોએ ક્રિસમસે સ્કૂલમાં, દુકાનોમાં ઉપદ્રવ મચાવ્યો

ગૌહાટીઃ બજરંગ દળના કાર્યકરોએ બુધવારે ક્રિસમસ પર્વની પૂર્વસંધ્યાએ આસામના નલબારી શહેર સ્થિત એક સ્કૂલમાં તોડફોડ કરી હતી અને ક્રિસમસના ડેકોરેશનને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આ જ કાર્યકરોએ ક્રિસમસનો સામાન વેચતી દુકાનોમાં પણ તોડફોડ કરી હતી.આ મામલે નલબારીના SSP વિવેકાનંદ દાસે જણાવ્યું કે પાનિગાંવ સ્થિત સેન્ટ મેરી ઇંગ્લિશ સ્કૂલના સત્તાધિકારીઓએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

ઘટનામાં નવ લોકો સામેલ — SSP

SSPએ કહ્યું  હતું કે આ ઘટના બાદ તેઓ નલબારીના સ્થાનિક બજારમાં ગયા, જ્યાં દુકાનોમાં વેચાતી સાન્ટાની ટોપી અને માસ્કને આગ ચાંપી દીધી. આ બન્ને ઘટનાઓને જોડીને અમે FIR નોંધવાના છીએ. આ મામલામાં અંદાજે નવ લોકો સામેલ હતા.

 ફાધરે ઘટનાની વિગતો આપી

બોંગાઈગાંવના ફાધર જેમ્સ વડાકેયિલે (જેમની દેખરેખ હેઠળ સ્કૂલ હતીએ) જણાવ્યું હતું કે શિયાળાની રજાઓને કારણે તે સમયે સ્કૂલ ખાલી હતી. સ્કૂલમાં લગભગ 1000 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે અને તેની સ્થાપના વર્ષ 2010માં થઈ હતી.

તેમણે કહ્યું હતું કે બપોરે લગભગ ત્રણ વાગ્યે કેટલાક લોકો પ્રિન્સિપાલને શોધતા આવ્યા, પરંતુ તેઓ ત્યાં હાજર નહોતા. ત્યાર બાદ તેમણે આસપાસ સજાવેલા ક્રિસમસ ડેકોરેશનને તોડવાનું શરૂ કર્યું હતું. ત્યાં પ્રવેશ માટેનું એક મોટું બેનર લગાવવામાં આવ્યું હતું, તેને પણ ફાડી નાખ્યું. તેમણે માલસામાન તોડીને પછી તેમાં આગ લગાવી દીધી હતી.

નારા લગાવવામાં આવ્યા

આ ઘટનાનો એક વિડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં કેટલાક લોકો બજરંગ દળના નારા લગાવતાં તેમ જ ‘જય શ્રી રામ’ અને ‘જય હિંદુત્વ રાષ્ટ્ર’ના નારા લગાવતા જોવા મળે છે.

