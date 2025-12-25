AMA દ્વારા ‘એડવાન્સ્ડ ડિપ્લોમા ઇન ફિલ્મ પ્રોડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ’ કોર્સ લોન્ચ

અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગને વ્યાવસાયિક અને સંરચિત દિશા આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી. ‘રૂપા અને આનંદ પંડિત – એએમએ સેન્ટર ફોર ફિલ્મ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ’ હેઠળ એએમએના નવા Advanced Diploma in Film Production and Management કોર્સનું લોન્ચિંગ તાજેતરમાં યોજાયું હતું. આ પ્રસંગે ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો — કૃષ્ણ સદા સહાયતેના કલાકારો અને સર્જકો વિશેષ રીતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કોર્સ લોન્ચ સાથે જ એએમએ ખાતે ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગના બદલાતા પ્રવાહો: ફિલ્મ લાલો — કૃષ્ણ સદા સહાયતે’ની સફળતાની ગાથા વિષય પર એક વિચારપ્રેરક પેનલ ડિસ્કશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ચર્ચામાં ફિલ્મના દિગ્દર્શક અંકિત સાખિયા, નિર્માતા અજય પડરિયા તેમજ મુખ્ય કલાકારો શ્રુહદ ગોસ્વામી, કરણ જોશી અને રીવા રાછે પોતાના અનુભવ અને ફિલ્મની સર્જનાત્મક યાત્રા અંગે ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજના સમયમાં કન્ટેન્ટ, માર્કેટિંગ અને મેનેજમેન્ટનું સંતુલન જ ફિલ્મની સફળતાનું મુખ્ય કારણ બને છે.
કાર્યક્રમમાં આર વર્લ્ડ મલ્ટિપ્લેક્સના ચેરમેન અજયસિંહ ચુડાસમાએ પણ ફિલ્મ ઉદ્યોગના બદલાતા બિઝનેસ મોડલ, સિનેમા હોલ્સની ભૂમિકા અને પ્રાદેશિક ફિલ્મોની વધતી શક્તિ વિશે મહત્વપૂર્ણ વિચાર રજૂ કર્યા હતા. સમગ્ર પેનલ ડિસ્કશનનું સંચાલન એએમએના પૂર્વ પ્રમુખ ડો. સાવન ગોડિયાવાલાએ કર્યું હતું, જેમણે ચર્ચાને ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ વચ્ચેના જોડાણ તરફ દોરી હતી.
એએમએ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવતો આ છ મહિનાનો એડવાન્સ્ડ ડિપ્લોમા કોર્સ ફિલ્મ પ્રોડક્શનના સર્જનાત્મક પાસા અને મેનેજમેન્ટના વ્યવહારુ પાસા વચ્ચેનો અંતર ઘટાડવાનો પ્રયાસ છે. આ કોર્સ 17 જાન્યુઆરી, 2026થી શરૂ થશે અને એએમએ કેમ્પસ ખાતે અઠવાડિયામાં બે દિવસ સાંજના સમય દરમિયાન વર્ગો લેવામાં આવશે. ઉદ્યોગના નિષ્ણાતો દ્વારા તૈયાર કરાયેલ અભ્યાસક્રમમાં વર્તમાન બજારની માંગ અને પ્રાયોગિક તાલીમ પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
કાર્યક્રમ દરમિયાન હાજર રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને ફિલ્મ રસિકોમાં ખાસ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. એએમએનું માનવું છે કે આવા શૈક્ષણિક અને ઉદ્યોગ આધારિત પ્રયાસો ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગને વધુ મજબૂત અને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવવામાં મદદરૂપ થશે.