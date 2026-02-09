આદાણી ઇન્ટરનેશનલ શાળામાં યોજાયો IRIS નેશનલ ફેર, યુવા STEM પ્રતિભાઓનું પ્રદર્શન

અમદાવાદ: અદાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ (ADIS)માં 6 થી 8 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન IRIS નેશનલ ફેર 2025–26 યોજાયો હતો. આ ત્રણ દિવસીય રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમે અમદાવાદને શાળા સ્તરે વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને ગણિત (STEM)માં સંશોધન તથા નવીનતાના રાષ્ટ્રીય મંચ તરીકે સ્થાપિત કર્યું.આ કાર્યક્રમમાં 12 રાજ્યના 24 શહેરમાંથી 75 વિદ્યાર્થી, શિક્ષકો, સંશોધકો અને માર્ગદર્શકો એકઠા થયા હતા. વર્ગખંડ અને પુસ્તકોની બહાર જઈને શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રચાયેલ આ ફેરમાં વિદ્યાર્થીઓના સંશોધન પ્રદર્શન, માળખાગત માર્ગદર્શન, સિમ્પોઝિયમ અને જાહેર જોડાણનો સમાવેશ થયો હતો. આનાથી વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તવિક વિશ્વની વૈજ્ઞાનિક તપાસ અને સમસ્યા-નિરાકરણમાં જોડાવાની તક મળી.સમારોહના સમાપન કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી રિવાબા જાડેજા હાજર રહ્યા હતા. તેમણે શિક્ષણમાં સંશોધન અને નવીનતાને વહેલી ઉંમરથી જ સમાવેશ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. “સંશોધન હવે યુનિવર્સિટીની લેબોરેટરીઓ સુધી મર્યાદિત નથી રહ્યું. તે અદાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ જેવી સંસ્થાઓમાંથી શરૂ થાય છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ વહેલી ઉંમરથી પ્રશ્નો પૂછવા લાગે, વિચારોનું પરીક્ષણ કરે અને નિષ્ફળતામાંથી શીખે ત્યારે વૈજ્ઞાનિક મનોભાવનો પાયો નખાય છે. શાળાઓને માત્ર શિક્ષણ કેન્દ્રો નહીં, પરંતુ વિચારો અને ઉકેલોના ઇન્ક્યુબેટર બનવું જોઈએ,” તેમણે કહ્યું.
આ વિઝનને પુરસ્કાર આપતાં ADISના પ્રમોટર અને અદાણી ગ્રુપના નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર નમ્રતા અદાણીએ જણાવ્યું, “અદાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં અમે માનીએ છીએ કે જિજ્ઞાસાને વહેલી ઉંમરથી જ પોષણ આપવું જોઈએ અને શિક્ષણ પુસ્તકોની બહાર વિસ્તરવું જોઈએ. IRIS નેશનલ ફેર જેવા મંચ વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન પૂછવા, પ્રયોગ કરવા અને જ્ઞાનને વાસ્તવિક પડકારોમાં લાગુ કરવાની તક આપે છે.”
કાર્યક્રમની શરૂઆત પ્રિન્સિપાલ અને શિક્ષકોના પરિષદથી થઈ હતી, જેમાં અમદાવાદના શાળા પ્રમુખો એકઠા થયા અને પૂછપરછ આધારિત STEM શિક્ષણ તથા અનુભવ આધારિત વર્ગખંડ પદ્ધતિઓને મજબૂત કરવા પર ચર્ચા કરી. વિદ્યાર્થીઓએ મૂળ સંશોધનનું પ્રદર્શન કર્યું, જેને નિષ્ણાત મૂલ્યાંકન અને માર્ગદર્શન મળ્યું.
ફેરનું ઔપચારિક ઉદ્ઘાટન 7 ફેબ્રુઆરીએ થયું, જેનાથી સ્પર્ધાત્મક મૂલ્યાંકન શરૂ થયું. આ કાર્યક્રમ International Science and Engineering Fair (ISEF) 2026 માટે ક્વોલિફાયિંગ પ્લેટફોર્મ તરીકે કાર્ય કરે છે. સમાપનમાં 15 પ્રોજેક્ટને ગોલ્ડ મેડલ અને 10ને સિલ્વર મેડલ આપવામાં આવ્યા. ગોલ્ડ મેડલ વિજેતાઓ રાષ્ટ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે અંતિમ પસંદગી રાઉન્ડમાં આગળ વધ્યા.
સમારોહમાં નમ્રતા અદાણી તથા અદાણી ગ્રુપના ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી બિઝનેસના CEO અમિત સિંહ સહિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. અદાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલે IRIS નેશનલ ફેરનું આયોજન કરીને અમદાવાદ અને ગુજરાતમાં સર્વાંગી શિક્ષણ પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. શાળા શૈક્ષણિક કડકતા સાથે STEM સંશોધન, વૈશ્વિક સ્પર્ધાઓ, રમતગમત, કળા અને નેતૃત્વ વિકાસમાં સતત સિદ્ધિઓ મેળવી રહી છે, જે રાજ્યના શિક્ષણ વ્યવસ્થાને વિકસિત કરવામાં યોગદાન આપે છે.
IRIS નેશનલ ફેર 2025–26ના સફળ સમાપનથી શાળાઓને વહેલા તબક્કાના સંશોધન, સહયોગ અને નવીનતાના ઉત્પ્રેરક તરીકેની વધતી ભૂમિકા ઉજાગર થઈ છે, જે ભારતની આગામી પેઢીના વૈજ્ઞાનિક વિચારકો માટે મજબૂત પાયો નાખે છે. IRIS કાર્યક્રમ EXSTEMPLAR Education Linkers Foundationની પહેલ છે, જે ભારતભરના યુવા નવીનકારોમાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપે છે અને ધોરણ 5થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને રાષ્ટ્રીય મંચ તથા ISEFમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક આપે છે.