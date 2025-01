અદાણી ગ્રુપ દ્વારા છત્તીસગઢમાં 60,000 કરોડના મૂડીરોકાણનું એલાન

રાયપુરઃ અદાણી ગ્રુપે છત્તીસગઢમાં રૂ. 60,000 કરોડના મૂડીરોકાણની જાહેરાત કરી છે. ગ્રુપ દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગોના વિસ્તરણ માટે ₹ 75,000 કરોડના રોકાણની જાહેરાત કરી છે. વધુમાં, કંપની સિમેન્ટ પ્લાન્ટના વિસ્તરણ માટે વધારાના રૂ. 5000 કરોડનું પણ મૂડીરોકાણ કરશે. શિક્ષણ, આરોગ્ય, કૌશલ્ય વિકાસ અને પર્યટનમાં વિકાસ સાથે રોજગારોનું સર્જન થશે.

છત્તીસગઢના CM વિષ્ણુ દેવ સાંઈ સાથેની મુલાકાતમાં અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ રાજ્યની ઔદ્યોગિક અને માળખાગત ક્ષમતાઓને વધારવા માટે એક મોટી યોજનાનું અનાવરણ કર્યું હતું. અદાણી ગ્રુપે જણાવ્યું હતું કે તે રાજ્યની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા 6120 મેગાવોટ સુધી વધારવાના ઉદ્દેશથી કોરબા, રાયપુર અને રાયગઢમાં તેના પાવર પ્લાન્ટનું વિસ્તરણ કરવા રૂ. 60,000 કરોડનું રોકાણ કરશે.

પાવર સેક્ટરને પ્રોત્સાહન આપવા ઉપરાંત અદાણી ગ્રુપ રાજ્યમાં તેના સિમેન્ટ પ્લાન્ટને આગળ વધારવા માટે રૂ. 5,000 કરોડનું રોકાણ કરશે. ગૌતમ અદાણી સાથેની આ મુલાકાતમાં આ માહિતી છત્તીસગઢના CM વિષ્ણુ દેવ સાંઈની ઓફિસ દ્વારા X પર એક પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી.

In a meeting with the Honourable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Vishnu Deo Sai, Gautam Adani, Chairman of the Adani Group, announced a planned investment of ₹60,000 crore to expand the group’s power plants in Raipur, Korba, and Raigarh. This expansion will enhance… pic.twitter.com/5mz6NgqxOA

