VIDEO: મહારાષ્ટ્રના અલીબાગ નજીક દરિયામાં એક બોટમાં લાગી આગ

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના અલીબાગ નજીક દરિયામાં એક બોટમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ બોટનો ઉપયોગ માછીમારી માટે થાય છે. બોટમાં સવાર 18 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. એવું કહેવાય છે કે આ બોટ દરિયામાં માછીમારી કરવા માટે નીકળી હતી. પરંતુ શોર્ટ સર્કિટના કારણે બોટમાં અચાનક આગ લાગી ગઈ.

અલીબાગ નજીક દરિયામાં એક બોટમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. થોડી જ વારમાં આગએ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું.આગનું સ્વરૂપ એટલું વિકરાળ હતું ધુમાડાના ગોટેગાટો ફરી વળ્યા હતાં. સ્થાનિક લોકોની મદદથી બોટને કિનારે લાવવામાં આવી અને આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો.

Raigad: A boat carrying 18 people caught fire, but all passengers were safely rescued with the help of the Coast Guard, Navy, and local fishermen. Authorities are investigating the cause of the incident pic.twitter.com/DRst0oUO6u

— IANS (@ians_india) February 28, 2025