એસએસ રાજામૌલીને શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શકનો એવોર્ડ મળ્યો

ફિલ્મ નિર્દેશક SS રાજામૌલી તેમની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ RRR સાથે એક પછી એક નવી સફળતા મેળવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, તેણે ન્યૂયોર્ક ફિલ્મ ક્રિટિક્સ સર્કલ એવોર્ડ્સ 2022માં શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શકનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. ડાયરેક્ટર તેમની પત્ની રામા રાજામૌલી, પુત્ર એસએસ કાર્તિકેય અને પરિવાર સાથે એવોર્ડ શોમાં હાજર રહ્યા હતા.

એસએસ રાજામૌલીએ એવોર્ડ સ્વીકાર્યો અને કહ્યું કે RRRને પશ્ચિમમાં એટલો જ પ્રેમ મળ્યો જેટલો ભારતમાં મળ્યો. જ્યારે શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શકના એવોર્ડ માટે તેમના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે દિગ્દર્શકને પ્રેક્ષકો તરફથી સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન પણ મળ્યું. આ દરમિયાન રાજામૌલી ક્રીમ શાલ સાથે ગ્રે કુર્તા પાયજામામાં જોવા મળ્યા હતા. રાજામૌલીએ પોતાના સ્વીકૃતિ ભાષણમાં કહ્યું, ‘સિનેમા એક મંદિર જેવું છે.’ તેણે વધુમાં ઉમેર્યું, “RRR સાથે, મેં પશ્ચિમમાં સમાન પ્રકારનું સ્વાગત જોયું. તેઓ ભારતીયોની જેમ જ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા હતા.

One of the best to ever do it #CateBlanchett #TAR #NYFCC pic.twitter.com/B8tgXAMm5c

— Matt Neglia (@NextBestPicture) January 5, 2023