WELCOME 2025 : વિશ્વભરમાં નવા વર્ષનું સ્વાગત

આજે વિશ્વભરમાં નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝિલેન્ડ, સિંગાપોર સહિત વિશ્વભરના દેશોમાં નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ભારત પહેલા 41 દેશોમાં નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. ચાલો તસવીરો અને વીડિયોમાં જોઈએ કે દેશમાં ક્યાં અને કેવી રીતે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.

સિંગાપોરમાં નવું વર્ષની ઉજવણી

સિંગાપોરમાં નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. લોકો ફટાકડા ફોડીને 2025નું સ્વાગત કરી રહ્યા છે.

ચીનમાં પણ નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ

ભારત પહેલા ચીન, હોંગકોંગ, સિંગાપોર, મલેશિયા અને ફિલિપાઈન્સમાં નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. બેઇજિંગથી કુઆલાલંપુર સુધી લાખો લોકો ભેગા થયા અને 2024ને વિદાય આપી અને 2025નું સ્વાગત કર્યું.

જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયામાં નવા વર્ષની શરૂઆત

અગાઉ જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાએ 2025નું સ્વાગત કર્યું હતું. ટોક્યોમાં ટોકુદાઈ-જી મંદિરમાં ઘંટ વગાડવાની પરંપરામાં લોકો જોડાય છે. દક્ષિણ કોરિયામાં સાદાઈથી નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 29 ડિસેમ્બરે વિમાન દુર્ઘટનામાં 179 લોકોના મોતને કારણે લોકોએ સાદગી સાથે નવા વર્ષની ઉજવણી કરી હતી.

જકાર્તામાં નવું વર્ષની ઉજવણી

જકાર્તાના એન્કોલ બીચ પર નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઉજવણી કરતી વખતે સ્થાનિક રહેવાસીઓ ફટાકડાની આતશબાજી કરી હતી.

Sri Lanka welcomes 2025 in grand style🎇🎆🇱🇰

The Colombo skyline lit up with stunning fireworks, and the iconic Lotus Tower stood at the heart of the celebration, symbolizing hope and unity for the new year✨🎆 #SriLanka #HappyNewYear2025 #LKA #Colombo #NewYear2025 pic.twitter.com/K3Qupp2KbF

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) December 31, 2024