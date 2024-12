મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાના આરોપી અબ્દુલ રહેમાન મક્કીનું મોત

લાહોરઃ મુંબઈમાં આતંકવાદી હુમલાના ગુનેગાર અને આતંકવાદી સંગઠન જમાત-ઉદ-દાવાના ડેપ્યુટી ચીફ હાફિઝ અબ્દુલ રહેમાન મક્કીનું મોત થયું છે. મક્કીનું મોત હાર્ટ એટેકને લીધે થયું છે, એમ પાકિસ્તાની મિડિયાએ દાવો કર્યો છે. ભારતમાં 26/11ના મુંબઈ હુમલાના કથિત માસ્ટરમાઈન્ડ હાફિઝ સઈદના સંબંધી અને પ્રતિબંધિત જમાત-ઉદ-દાવા (JUD)ના નાયબ વડા હાફિઝ અબ્દુલ રહેમાન મક્કી મોતને ભેટ્યો છે. શુક્રવારે લાહોરમાં હાર્ટ એટેકથી તેનું મોત થયું છે.

મક્કી લશ્કરનો વોન્ટેડ આતંકવાદી હતો. તે લશ્કરના નેતા હાફિઝ સઈદનો સાળો પણ હતો. મક્કી છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બીમાર હતો અને લાહોરની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં તેની સારવાર ચાલી રહી હતી. તેમનું શુગર લેવલ નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયું હતું.

મક્કીની મે, 2019માં પાકિસ્તાનમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ પછી તેને લાહોરમાં નજરકેદ કરવામાં આવ્યો હતો. વર્ષ 2020માં પાકિસ્તાનની એક કોર્ટે પણ તેને આતંકવાદી ધિરાણ સંબંધિત કેસોમાં દોષિત ઠેરવ્યો હતો અને તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. આ પછી તેની બહુ ચર્ચા થઈ નહોતી. જાન્યુઆરી, 2023માં મક્કીને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) દ્વારા પણ ‘વૈશ્વિક આતંકવાદી’ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ અંતર્ગત તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી, મુસાફરી પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો અને હથિયારો પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો.

