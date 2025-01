ઘૂસણખોરી રોકવા મેક્સિકન સરહદ પર 1500 સૈનિકો, ટેન્ક અને હેલિકોપ્ટર તૈનાત

અમેરિકા: ટ્રમ્પ સરકારે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને રોકવા માટે મેક્સિકો સાથેની તેની દક્ષિણ સરહદ પર 1500 સૈનિકો તૈનાત કર્યા છે. આમાં 500 મરીન કોર્પ્સ સાથે 1000 સૈનિકોનો સમાવેશ થાય છે. વ્હાઇટ હાઉસે ટ્વિટર પર આનો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે. જેમાં અમેરિકન ટેન્ક, હેલિકોપ્ટર અને સેનાના જવાનો સરહદ પર પહોંચતા જોઈ શકાય છે. આ સાથે, x પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, “યુએસ મરીન કોર્પ્સ સી.બી.પી. (કસ્ટમ્સ અને બોર્ડર પ્રોટેક્શન)ને સરહદ પર અમેરિકાનું રક્ષણ કરવાના તેમના મિશનમાં મદદ કરી રહી છે.” અને “જે વચન આપ્યું, તે વચન પાળ્યું.”

The US Marine Corps Is On The Border Assisting CBP With The Mission To Secure America

Promise Made –> Promise KEPT! pic.twitter.com/t384DH1FDl

— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025