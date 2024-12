મન કી બાત: PM મોદીએ કહ્યું – ‘બંધારણ દરેક કસોટીમાં પાસ થયું’

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાતના 117મા સંબોધનમાં બંધારણને લગતી ઘણી વાતો કહી. આ દરમિયાન તેમણે મહાકુંભ અને પ્રયાગરાજનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણા બંધારણ નિર્માતાઓએ આપણને જે બંધારણ સોંપ્યું છે તે સમયની કસોટી પર ખરું ઉતર્યું છે. તેમણે કહ્યું, 26 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ, આપણા બંધારણને અમલમાં આવ્યાને 75 વર્ષ થવા જઈ રહ્યા છે. આ આપણા બધા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે.

