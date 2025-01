માલદીવને ખરાબ સમયમાં ભારત યાદ આવ્યું

ભારત અને માલદીવ વચ્ચેના સંબંધો ફરી પાટા પર આવી ગયા છે. મોહમ્મદ મુઇઝ્ઝુ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં ખટાશ આવી ગઈ હતી, પરંતુ આર્થિક આંચકાના કારણે શરૂ થયેલા ખરાબ સમય પછી માલદીવ બેકફૂટ પર આવી ગયું હતું. હવે માલદીવ સરકારના મંત્રીઓ ભારતના પ્રવાસે છે. વિદેશ મંત્રીની તાજેતરની મુલાકાત બાદ હવે માલદીવના રક્ષા મંત્રી મોહમ્મદ ઈસાન મૌમુન પણ ભારત પહોંચી ગયા છે, ત્યારબાદ તેમણે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ સાથે મુલાકાત કરી. રાજનાથ સિંહે તેમના માલદીવના સમકક્ષ સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની બેઠકમાં માલદીવ સાથેના સંબંધોને ગાઢ બનાવવાની ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરી. રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મુઇઝ્ઝુની તાજેતરની ભારત મુલાકાત પર પ્રતિબિંબિત કરતા, રાજનાથ સિંહે કહ્યું, “મને ઓક્ટોબર 2024 માં રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મુઇઝ્ઝુની ભારતની રાજ્ય મુલાકાત દરમિયાન તમારી સાથેની અમારી ટૂંકી મુલાકાત યાદ છે.

Held fruitful talks with Maldives Defence Minister Mr Mohammed Ghassan Maumoon in New Delhi.

Several issues pertaining to deepening defence cooperation were discussed which would also help in enhancing the capability of Maldives National Defence Forces. Today’s discussions will… pic.twitter.com/PIYY9NXK5v

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 8, 2025