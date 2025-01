જસપ્રીત બુમરાહે વર્ષના પહેલા જ દિવસે ઈતિહાસ રચ્યો

ટીમ ઈન્ડિયાનો ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તે આ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. આ સિવાય તે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં નંબર 1 બોલર રહ્યો છે. ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલે હવે વર્ષ 2025 માટે પ્રથમ રેન્કિંગ પણ જાહેર કર્યું છે. જસપ્રીત બુમરાહે આ રેન્કિંગમાં ઈતિહાસ રચ્યો છે. જસપ્રીત બુમરાહે એક એવું કારનામું કર્યું છે જે આ પહેલા કોઈ ભારતીય બોલર નથી કરી શક્યું.

Ahead of the last game in Sydney, Jasprit Bumrah is six wickets away from the all-time India record for most wickets in a Test series 🤩#WTC25 | #AUSvIND pic.twitter.com/4XWR70rDbG

— ICC (@ICC) January 1, 2025