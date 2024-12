ભારત સ્પાડેક્સ મિશનથી અંતરીક્ષમાં લગાવશે લાંબી છલાંગ

શ્રીહરિકોટાઃ દેશનો અંતરિક્ષ કાર્યક્રમ આંધ્ર પ્રદેશના શ્રીહરિકોટામાં સતીશ ધવન અંતરિક્ષમાં સ્પેસ ડોકિંગ એક્સપેરિમેન્ટ એટલે કે લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટે તૈયાર છે. સ્પાડેક્સ મિશનના લોન્ચિંગની સાથે ઇસરો લાંબી છલાંગ લગાવવા માટે તૈયાર છે.

ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ISRO) સોમવારે રાત્રે 9:58 વાગ્યે PSLV-C60 રોકેટનો ઉપયોગ કરીને બે ઉપગ્રહો લોન્ચ કરશે. આ મિશન ભારત માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આ દ્વારા ભારત અમેરિકા, રશિયા અને ચીનની એલિટ ક્લબમાં સામેલ થઈ જશે, જેમણે અવકાશમાં ડોકિંગ અને અનડોકિંગ ટેક્નોલોજીનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું છે. આ સિદ્ધિ બાદ ભારત આ ટેકનોલોજીનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરનારો વિશ્વનો ચોથો દેશ બની જશે.આ મિશનને સ્પેસ ડોકિંગ એક્સપેરિમેન્ટ (SPADEX) નામ આપવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત SDX-01 અને SDX-02 નામના બે ઉપગ્રહોને અવકાશમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ ઉપગ્રહોને પૃથ્વીની ભ્રમણ કક્ષામાં 476 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ ઉપગ્રહોના સફળ પ્રક્ષેપણ પછી આ ઉપગ્રહો દ્વારા જાન્યુઆરી 2025ના પ્રથમ સપ્તાહથી અવકાશમાં (જોઈન્ટ કરવું અને અલગ કરવાની પ્રક્રિયા) ડોકિંગ અને અનડોકિંગની ટેક્નોલોજીનું પરીક્ષણ શરૂ થશે.

🎉 Launch Day is Here! 🚀

Tonight at precisely 10:00:15 PM, PSLV-C60 with SpaDeX and innovative payloads are set for liftoff.

SpaDeX (Space Docking Experiment) is a pioneering mission to establish India’s capability in orbital docking, a key technology for future human… pic.twitter.com/147ywcLP0f

— ISRO (@isro) December 30, 2024