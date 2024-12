SpaDex લોન્ચ કરીને ભારતે રચ્યો ઈતિહાસ

ઈસરોએ છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. આ જ કારણ છે કે ઇસરો હવે અમેરિકાની નાસા જેવી અવકાશ સંસ્થાને સખત સ્પર્ધા આપી રહ્યું છે. દરમિયાન આજે ઈસરોએ ઈતિહાસ રચ્યો છે. શ્રીહરિકોટાથી PSLV-C60 રોકેટથી 2 નાના અવકાશયાન લોન્ચ કર્યા. આ પહેલીવાર હશે જ્યારે ISRO પૃથ્વીથી 470 કિલોમીટર ઉપર બે રોકેટનું ડોકીંગ અને અનડોકિંગ કરશે. એટલે કે હજારો કિલોમીટર. 200 કિમી/કલાકની ઝડપે ઉડતા, બે અવકાશયાનને પહેલા જોડવામાં આવશે અને પછી તેમને અલગ કરવામાં આવશે.

PSLV-C60 ready for the historic mission.

આ મિશનની સફળતા બાદ ભારત અમેરિકા, રશિયા અને ચીનની ચુનંદા ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયું છે. ઈસરોના આ મિશનનું નામ છે સ્પેસ ડોકિંગ એક્સપેરિમેન્ટ એટલે કે સ્પાડેક્સ. ભારત માટે ગર્વની વાત છે કે ઈસરોએ હવે આ ડોકિંગ સિસ્ટમની પેટન્ટ લીધી છે. કારણ કે, સામાન્ય રીતે કોઈ પણ દેશ ડોકીંગ અને અનડોકિંગની મુશ્કેલ વિગતો શેર કરતું નથી. તેથી ઈસરોએ પોતાની ડોકીંગ મિકેનિઝમ બનાવવી પડી.

T-15 Minutes!

The countdown continues for PSLV-C60 carrying SpaDeX and its payloads.

Liftoff: 30 Dec, 10:00:15 PM

(22:00:15 hours)

— ISRO (@isro) December 30, 2024