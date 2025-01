HMPV શિયાળામાં થતી બિમારી છે.: ચીન

ચીનમાં હ્યુમન મેટાન્યૂમોવાઈરસ (HMPV) ના ફેલાવાથી વૈશ્વિક સ્તરે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. જેના લક્ષણ ફ્લૂ જેવા છે અને COVID-19 ની સમાન છે. તેના પર દુનિયાના અલગ-અલગ દેશ નજર રાખી રહ્યા છે. વળી, ચીને દેશમાં મોટા પ્રમાણે ફ્લૂના પ્રકોપ સંબંધિત ખબર પર વધારે ધ્યાન ન આપતાં શુક્રવારે (3 જાન્યુઆરી) એ કહ્યું કે, આ શિયાળામાં થતી શ્વાસ સંબંધિત બીમારીના મામલે ગત વર્ષની તુલનામાં આ વર્ષે ઓછા ગંભીર છે.

ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે, વિદેશીઓ માટે ચીનની યાત્રા કરવી સુરક્ષિત છે. મંત્રાલયના પ્રવક્તા માઓ નિંગના દેશમાં ‘ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ’ અને અન્ય શ્વાસ સંબંધિત રોગના ફેલાવવાના કારણે પૂછવામાં આવેલાં એક સવાલના જવાબમાં પત્રકારોને કહ્યું, ‘શિયાળામાં શ્વાસ સંબંધિત સંક્રમણ ટોચ પર હોય છે.’ અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ચીનના પાડોશી દેશ આ સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. હોન્ગકૉન્ગમાં પણ HMPV ના અમુક કેસ સામે આવ્યા છે. આ મામલે ભારતના DGHS (Directorate General of Health Services) ના અધિકારીએ લોકોને HMPV થી ન ગભરાવાની અપીલ કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે, આ સામાન્ય શરદીની જેમ એક શ્વસન વાઈરસ છે, જે બાળકો અને વડીલોમાં ફ્લૂ જેવા લક્ષણો પેદા કરી શકે છે. ડૉ.ગો.લેસ આ વિશે વધુ માહિતી આપતા સ્પષ્ટ કર્યું કે, ભારતમાં શ્વાસ સંબંધિત સંક્રમણોના આંકડામાં કોઈ વિશેષ વધારો નથી થયો અને કોઈ મોટી સંખ્યામાં કેસ સામે પણ નથી આવ્યા. ડિસેમ્બર 2024ના આંકડા પણ સામાન્ય રહ્યા છે. WHO (World Health Organization)એ HMPV ના પ્રકોપ પર અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન રજૂ નથી કર્યું. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) અનુસાર, HMPV એક શ્વાસ સંબંધિત વાઈરસ છે, નાના બાળકો, વડીલ અને નબળી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા લોકો તેનાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. HMPV ના લક્ષણ ફ્લૂ અને અન્ય શ્વાસ સંબંધિત સંક્રમણો સમાન હોય છે, જેમાં ખાંસી, તાવ, નાક બંધ હોવું અને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી સામેલ છે.